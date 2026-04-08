Struggle Success Story: डोअर कीपर ते राष्ट्रीय पुरस्कारापर्यंत झेप; विजय गायकवाड यांचा प्रेरणादायी प्रवास थक्क करणारा!

पुणे : नाट्यगृहाचा 'डोअर कीपर' म्हणून नाटकांची तिकिटे फाडण्यापासून ते स्वतः तयार केलेल्या लघुपटासाठी थेट राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकारण्यापर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास विजय गायकवाड यांनी केला आहे. .गायकवाड यांच्या 'भाग्यश्री' या लघुपटाला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मानवाधिकारांबाबत जनजागृतीसाठी आयोजित लघुपट स्पर्धेत 'स्पेशल ज्युरी मेन्शन' हा राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला. दिल्लीत मंगळवारी झालेल्या कार्यक्रमात गायकवाड यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला..गायकवाड यांनी पुण्यात जवळपास १० वर्षे प्रायोगिक रंगभूमीवर काम केले. सदाशिव पेठेतील भरत नाट्य मंदिरात दोन वर्षे 'डोअर कीपर' म्हणून काम करताना, नाटक पाहता यावे हाच त्यांचा उद्देश होता. तिकीट फाडता-फाडता नाटकाची मांडणी आणि सादरीकरणावर त्यांनी टिपणे काढली. ललित कला केंद्राविषयी उशिरा माहिती कळल्यामुळे तेथे वयोमर्यादेमुळे प्रवेश घेता आला नाही. मात्र, जिद्द न हारता त्यांनी समविचारी मित्रांसह 'ब्ल्यू मून एंटरटेन्मेंट' ही संस्था स्थापन केली..'भाग्यश्री' हा त्यांचा पहिलाच लघुपट असून, विधवा महिलांच्या प्रश्नांवर आणि महात्मा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर तो आधारित आहे. लघुपटाचे लेखन गायकवाड यांनी केले असून दिग्दर्शन मनोज जानवेकर आणि गायकवाड यांनी केले आहे. कोमल पाटील हिने यात मुख्य भूमिका साकारली असून 'ब्ल्यू मून एंटरटेन्मेंट' आणि 'हंस मीडिया' या संस्थांची निर्मिती आहे.. ''यंदा सन्मान मिळविणारा हा एकमेव मराठी लघुपट असून देशभरातील ५४० लघुपटांमधून निवडलेल्या सात लघुपटांमध्ये 'भाग्यश्री'ने स्थान मिळवले आहे. गेल्या १० वर्षांपासून सुरू असलेल्या आमच्या संघर्षाची ही पावती आहे'', अशी भावना गायकवाड यांनी व्यक्त केली.