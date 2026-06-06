पुणे

Police Recruitment : आंबेगाव तालुक्याच्या दुष्काळग्रस्त वडगावपीर गावातील निकिता आदक हिची जिद्द मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर मुंबई पोलीस दलात निवड

दुष्काळग्रस्त गावातील निकिता कैलास आदक हिची जिद्द मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर मुंबई पोलीस दलात झाली निवड.
Nikita Aadak

Nikita Aadak

sakal

सुदाम बिडकर
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पारगाव - वडगावपीर, ता. आंबेगाव या दुष्काळग्रस्त गावातील निकिता कैलास आदक हिची जिद्द मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर मुंबई पोलीस दलात निवड झाली आहे. निवडीबद्दल तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

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