AC Poultry : शेतमजुरी करत भावंडांनी उभारली एसी पोल्ट्री; खंडोबाचीवाडीतील गडदरे कुटुंबाच्या कष्टाला यश

सोमेश्वरनगर - खंडोबाचीवाडी (ता. बारामती) येथील अवघे दहावी शिक्षण झालेल्या दोन भावांनी दुसऱ्यांच्या शेतात शेतमजुरी करत पैशाला पैसा जोडला. ‘सर्जा-राजा’च्या बैलजोडीनेही त्यांना आधार दिला. अमाप कष्टातून त्यांनी दोन एकर बागाईत क्षेत्र खरेदी केले. पंधरा वर्षे ते आधुनिक ऊसशेती होते आता दोन वर्षांपूर्वी वातानुकुलित कुक्कुटपालनासारखा (एसी पोल्ट्री) अत्याधुनिक व्यवसाय सुरू केला आहे. यामुळे या शेतमजुरांची गाडी सुसाट धावू लागली आहे..गडदरवाडी येथील दीपक बाजीराव गडदरे आणि विलास बाजीराव गडदरे या कष्टाळू आणि निर्व्यसनी शेतकऱ्यांच्या यशाची कहाणी प्रेरणादायी आहे. त्यांचे आईवडील शेतमजूर. दोघांचेही दहावीतून शिक्षण थांबले आणि दुसऱ्यांच्या शेतात काम सुरू केले. दीपक यांनी विहिरीवर कामाला जात पैसे साठवले आणि औषध फवारणीचा पेट्रोलपंप घेतला..दिवसाला पन्नास टाक्या मारण्याचे अशक्यप्राय काम करत पैसे जमा केले. त्यातून घरच्या ‘सर्जा’च्या सोबतीसाठी ‘राजा’ बैल खरेदी केला. सोबतीला मळणी यंत्रही चालवले. कुटुंबाची त्यांना तोलामोलाची साथ मिळाली. दरम्यान, नातेवाईकांकडून काही रक्कम जमवून २०२४ मध्ये ८० लाख खर्चून अत्याधुनिक ए.सी. पोल्ट्री सुरू केली..४० टन पक्ष्यांची विक्री४० बाय २७० फुटाच्या वातानुकुलीत पोल्ट्रीत १३ हजार पक्षी सांभाळतात. त्यासाठी स्वतंत्र ट्रान्स्फॉर्मर मिळविला आहे. ऐनवेळी वीज केली तर ३० किलोवॅटचा जनरेटर आणून ठेवलाय. नुकताच सात लाख खर्चून २० किलोवॅटचा सोलर प्रकल्प उभारला असून, पोल्ट्रीचे वीजबिल शून्यावर आले आहे. ३५ ते ४५ दिवसात ४० टन पक्ष्यांची विक्री होत असून, ६५० बॅग कोंबडखत तयार होत आहे. दोनच वर्षात देणी फेडली असून, आता गडदरे कुटुंबाची गाडी सुसाट धावू लागली आहे. बैल विकले, पण आठवण म्हणून बैलगाडी मात्र दारात ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.