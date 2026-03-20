inspirational Story: अशक्य ते शक्य! ५५० किमीचा टप्पा पार करून कांथी दत्त पुण्यात; जाणून घ्या त्यांच्या जिद्दीची गोष्ट..

पुणे : उद्योजक आणि अल्ट्रा डिस्टन्स सायकलिस्ट कांथी दत्त यांनी हैदराबाद ते मुंबई या ७५० किलोमीटर सायकल मोहिमेतील ५५० किलोमीटरचा महत्त्वाचा टप्पा पुण्यात पूर्ण केला. या निमित्ताने शहरातील फिटनेसप्रेमींशी त्यांचा संवाद रंगला. फिनिक्स मार्केटसिटी येथे आयोजित विशेष कार्यक्रमात धावपटू, सायकलिंगप्रेमी आणि फिटनेसप्रेमी सहभागी झाले होते..स्पोर्ट््स अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्या सहकार्याने राबवण्यात येत असलेल्या या सात दिवसांच्या मोहिमेचा उद्देश शिस्तबद्ध आणि समुदायाभिमुख फिटनेसला प्रोत्साहन देणे हा आहे. उद्योजकतेसोबतच फिटनेसला प्राधान्य देत कांथी दत्त यांनी सक्रिय जीवनशैलीचा संदेश दिला. नियमित व्यायाम आणि आरोग्यदायी सवयी अंगीकारण्याचे आवाहन त्यांनी या वेळी केले..या मोहिमेद्वारे 'द फिअर प्रोजेक्ट' या उपक्रमाचीही सुरुवात करण्यात आली आहे. सहनशक्तीच्या क्रीडा प्रकारांतून मानसिक ताकद वाढवणे आणि स्वतःच्या मर्यादांवर मात करण्यासाठी प्रेरणा देणे हा या उपक्रमाचा हेतू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.