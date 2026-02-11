Chakan News : सेवा निवृत्त पोलीस अधिकारी बनला जिल्हा परिषद सदस्य

चाकण - येथील औद्योगिक वसाहतीत महाळुंगे पोलीस ठाण्यात चार वर्षांपूर्वी सेवा केलेले वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बालाजी सोनटक्के सहाय्यक पोलीस आयुक्त म्हणून छत्रपती संभाजीनगर येथून सेवा निवृत्त झाले. छत्रपती संभाजीनगर येथील वाळुज गटातून त्यांनी जिल्हा परिषद सदस्य पदासाठी निवडणूक लढवली. ते राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे उमेदवार होते..अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या निवडणुकीत ते विजयी झाले. छत्रपती संभाजीनगर येथील विविध पोलीस ठाण्यात तसेच चाकण औद्योगिक वसाहतीतील महाळुंगे पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणून त्यांनी दोन वर्ष सेवा केलेली होती. त्यानंतर येथून त्यांची बदली छत्रपती संभाजीनगर येथे झाली होती. ते सहाय्यक पोलीस आयुक्त पदावरून निवृत्त झाले होते. त्यानंतर त्यांनी राजकारणात एन्ट्री केली आणि पहिल्याच प्रयत्नात ते जिल्हा परिषद सदस्य झाले..याबाबत सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी बालाजी सोनटक्के यांनी सांगितले की, 'पोलीस खात्यात असताना मी उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. महाळुंगे पोलीस ठाण्यात कोरोना काळातही औद्योगिक वसाहतीत कामगारांसाठी व इतरांना सेवा देण्याचे उत्कृष्ट काम केले होते. अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात उत्कृष्ट सेवा बजावली होती.'.पारध्यांच्या टोळ्यांचा त्यांचा अभ्यास होता त्यामुळे त्यांनी पारध्यांच्या गुन्हेगारांना शिताफीने अटक करण्याचे कामही केले होते. पोलीस खात्यातील त्यांची उल्लेखनीय कामगिरी होती. निवडीनंतर सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी सोनटक्के यांनी सांगितले की, मी फक्त राजकारणात राजकारण करण्यासाठी प्रवेश केला नाही तर सामाजिक उपक्रम, सेवा, विकास कामे करण्यावर अधिक भर देणार आहे. त्यामुळे जनतेचा कौल मला मिळालेला आहे.'.चाकण औद्योगिक वसाहतीतील महाळुंगे पोलीस ठाण्यात २०२०-२१ मध्ये त्यांनी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणून सेवा केली होती. कोरोना काळात त्यांनी विविध कंपन्यातील कामगारांसाठी तसेच इतरांसाठी तसेच परराज्यात जाणाऱ्या गोरगरीब कामगार, मजुरांसाठी सेवा दिली होती त्यांना जेवण मिळवून देण्यासाठी तसेच उपचार करण्यासाठी ही सहकार्य केले होते..'सकाळ' ने त्यांच्या कोरोना काळातील कामाची दखल घेऊन "माणुसकीचे दर्शन घडविणारा पोलीस अधिकारी" याबद्दल लेख लिहिला होता .त्यांच्या कामाचे त्यावेळेस इतरांनी कौतुकही केले होते. पोलीस खात्यात असूनही सामाजिक कार्य, उपक्रम राबविल्याबद्दल जनतेने मला ही संधी दिली याबद्दल सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी बालाजी सोनटक्के यांनी समाधान व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.