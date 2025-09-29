Motivation Story : संघर्षातून उमलली स्वप्नांची सुवासिक फुले, वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या दोन मुलींची उच्चशिक्षणासाठी परदेशात भरारी

कर्वेनगर : दररोज पहाटे अंधारात उठून डोक्यावर पिशवी, हातात वर्तमानपत्रांचे गठ्ठे घेऊन पावसाचा मारा असो किंवा हिवाळ्यातील थंडी असो, आपल्या वाचकांच्या दारी वेळेत वर्तमानपत्र पोचविणे हाच वृत्तपत्र विक्रेत्यांचा उद्देश असतो. त्यांच्यासाठी हे वर्तमानपत्र केवळ कागदाचा गठ्ठा नाही, तर त्यामागे एका कुटुंबाची उपजीविका, त्याग, कष्ट आणि मुलांच्या भविष्यासाठीची स्वप्ने असतात. पुणे वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्या अशाच वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या कुटुंबांतील दोन मुलींची उच्च शिक्षणासाठी परदेशात निवड झाली आहे. त्यामुळे या वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी गाळलेल्या घामाचा सुगंध यशात परावर्तित होताना दिसत आहे. .पुणे वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेचे चिंचवड विभागातील सभासद सुनील सुरवसे यांची कन्या वैष्णवी सुरवसे हिने वैद्यकीय शिक्षणासाठी (एमबीबीएस) जॉर्जिया या देशात प्रस्थान केले आहे. तिचा हा अभ्यासक्रम सहा वर्षांचा राहणार आहे. त्यानंतर इंग्लंडमध्ये जाऊन उच्च वैद्यकीय पदवी (एमडी) पूर्ण करण्याचा तिचा मानस आहे. या प्रवासामागे तिच्या वडिलांनी वर्षानुवर्षे केलेले कष्ट आणि त्यागाची प्रेरणा आहे..Pune News : ओढे-नाल्यांतील अडथळ्यांकडे काणाडोळा; पूरस्थिती पाहणी अहवालातील निष्कर्षांची दखल घेण्याबाबत महापालिकेची उदासीनता.याचबरोबरच संघटनेचे स्वारगेट विभागातील सभासद विकास बांदल यांची कन्या दीप्ती बांदल हिने पुणे विद्यापीठातून माहिती तंत्रज्ञान अभियांत्रिकीचे (आयटी) शिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे. आता जर्मनीतील एसेन या शहरातील एफ.ओ.एम. शास्त्र व उपयोगशास्त्र विद्यापीठात ‘संगणकीय आकडे व व्यवसाय विश्लेषण’ या विषयातील अभ्यासक्रमासाठी (एम.एस्सी.) तिची निवड झाली आहे. आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर तिने ही संधी मिळविली असून, लवकरच ती जर्मनीमध्ये उच्च शिक्षणासाठी रवाना होणार आहे. .या दोन्ही विद्यार्थिनींनी मिळविलेल्या यशाबद्दल पुणे वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेतर्फे त्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. यावेळी अध्यक्ष विजय पारगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दत्तात्रेय पिसे, सचिव अरुण निवंगुणे, कार्याध्यक्ष अनंता भिकोले, उपाध्यक्ष प्रवीण माने, विश्वस्त संजय फाटक, यशवंत वादवणे आदींसह वृत्तपत्र विक्रेते उपस्थित होते..वृत्तपत्र विक्रेता हा फक्त वर्तमानपत्र विकत नाही, तर तो आपल्या मुलांसाठी उज्ज्वल भविष्य कमावीत असतो. त्याच्या त्यागाच्या किमतीवर ही स्वप्ने उभी राहतात. वैष्णवी सुरवसे आणि दीप्ती बांदल या यशाच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत, याचा अभिमान केवळ त्यांच्या पालकांनाच नाही, तर संपूर्ण वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेला आहे.- विजय पारगे, अध्यक्ष, पुणे वृत्तपत्र विक्रेता संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.