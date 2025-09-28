पुणे

Pune University : संशोधनासह पेटंट दाखल करण्यावर भर, पुणे विद्यापीठाचा मानस; ‘एनआयआरएफ’मधील घसरणीनंतर लक्ष केंद्रित

SPPU News : एनआयआरएफमध्ये मोठ्या घसरणीनंतर पुणे विद्यापीठाने संशोधन आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आयपीआर कक्ष स्थापन करत नव्या उपक्रमांची आखणी सुरू केली आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी फ्रेमवर्कमध्ये (एनआयआरएफ) झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर अखेर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ खडबडून जागे झाले आहे. विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय आणि जागतिक रॅंकिंगमधील क्रमवारीत सुधारणा करण्यासाठी विद्यापीठाने बौद्धिक संपदा हक्क कक्षाची (आयपीआर कक्ष) स्थापना केली आहे.

