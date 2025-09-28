Pune University : संशोधनासह पेटंट दाखल करण्यावर भर, पुणे विद्यापीठाचा मानस; ‘एनआयआरएफ’मधील घसरणीनंतर लक्ष केंद्रित

पुणे : राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी फ्रेमवर्कमध्ये (एनआयआरएफ) झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर अखेर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ खडबडून जागे झाले आहे. विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय आणि जागतिक रॅंकिंगमधील क्रमवारीत सुधारणा करण्यासाठी विद्यापीठाने बौद्धिक संपदा हक्क कक्षाची (आयपीआर कक्ष) स्थापना केली आहे. .प्राध्यापक आणि संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी क्षमता विकास कार्यशाळांचे आयोजन केले जाईल. यात पेटंट दाखल करण्याबाबत मार्गदर्शन, तांत्रिक साहाय्य, कॉपीराइट आणि ट्रेडमार्क संरक्षणाची माहिती देण्यात येईल. याशिवाय विद्यापीठाला संशोधनासाठी मिळणाऱ्या निधीत वाढ व्हावी, यासाठी प्रायोजित आणि सल्लागार प्रकल्प वाढविण्यावर भर दिला जाईल, अशी माहिती विद्यापीठाच्या अंतर्गत गुणवत्ता सिद्धता कक्षाने दिली..विद्यापीठाची अधिसभा मंगळवारी (ता. ३०) होणार आहे. या अधिसभेत सदस्य राहुल पाखरे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, अंतर्गत गुणवत्ता सिद्धता कक्षाने ही माहिती दिली. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने देशातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थांचे ‘एनआयआरएफ’ क्रमवारी सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जाहीर केली. यात देशातील सर्वोत्कृष्ट १०० संस्थांच्या क्रमवारीत गेल्या वर्षापर्यंत ३७व्या क्रमांकावर असणारे विद्यापीठ यंदा थेट ९१व्या क्रमांकापर्यंत घसरले. विद्यापीठाची गेल्या पाच वर्षांत सुरू असलेल्या घसरणीनंतर यंदा झालेली मोठी घसरण पाहता, विद्यापीठाच्या कामकाजावर विविध स्तरांतून ताशेरे ओढण्यात आले. याच विषयावर यंदाची अधिसभादेखील गाजणार असल्याचे चित्र आहे..पुणे : कात्रज डेअरीच्या अध्यक्षपदी केशर पवार.विद्यापीठात क्यूएस, एनआयआरएफ अशा रॅकिंगचा अभ्यास करून त्यातील निकषांवर सुधारणा करण्यासाठी आणि त्याबाबत विविध विभागांकडून माहिती जमा करून घेण्याच्या प्रक्रियेसाठी समन्वयक नेमले आहेत. समन्वयकांचा गट वर्षभर काम करत असतो. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, परदेशी विद्यार्थी आकर्षित करणे, संयुक्त संशोधन प्रकल्प, परदेशी विद्यापीठांशी करार वाढविणे यांवर भर दिला जात आहे. उद्योग आणि समाजाशी संपर्क अधिक दृढ करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. या वर्षी विद्यापीठाच्या अस्पायर संशोधन योजनेअंतर्गत सात कोटी रुपयांचा निधी संशोधकांसाठी मंजूर झाला. याबाबत अधिसभेत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी सविस्तर मांडणी करणार असल्याचेही विद्यापीठाने स्पष्ट केले..आगामी वर्षात राबविण्यात येणाऱ्या योजनाउच्च प्रभाव असणाऱ्या जर्नल्समध्ये प्रकाशनांना प्रोत्साहन देणारआंतरराष्ट्रीय पेटंट्स आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरावर भररोजगारक्षमतेसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम वाढविणारपरदेशी विद्यापीठांशी संयुक्त पदवी कार्यक्रम सुरू करणार‘हरित कॅम्पस’ उपक्रम आणि शाश्वत विकास ध्येयावर आधारित उपक्रम.विद्यापीठाचे सामंजस्य करार (२०२० ते २०२५)तपशील करारांची संख्याआंतरराष्ट्रीय - २८राष्ट्रीय - १४३एकूण - १७१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.