Manchar News : दुर्गम आदिवासी जांभोरी गावातून शेतकरी कुटुंबातील राहुल केंगले या तरुणाची उपपोलीस अधीक्षकपदी भरारी

मंचर - आंबेगाव तालुक्यातील जांभोरी या दुर्गम आदिवासी गावातील अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या राहुल हनुमंत केंगले यांनी जिद्द, चिकाटी आणि अथक परिश्रमाच्या बळावर महाराष्ट्र पोलीस दलात उपपोलीस अधीक्षक (डीवायएसपी) पदापर्यंत मजल मारली आहे. लातूर येथे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणासाठी त्यांची नियुक्ती झाल्याने संपूर्ण सर्व स्तरातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..राहुल यांचे वडील हनुमंतराव केंगले आणि आई सुनंदा केंगले हे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. अत्यंत मर्यादित उत्पन्नावर संसार चालवत असतानाही त्यांनी मुलाच्या शिक्षणात कोणतीही तडजोड केली नाही. शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर राहुल यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यात आले. प्राथमिक शिक्षण जांभोरी येथील जिल्हा परिषद शाळेत झाल्यानंतर त्यांची निवड सांगली येथील जवाहर नवोदय विद्यालयात झाली. तेथे बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी सांगली येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून मेकॅनिकल अभियांत्रिकीची पदवी संपादन केली..अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असतानाच राहुल यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. सन २०२१ मध्ये त्यांनी प्रथमच उपपोलीस अधीक्षक पदासाठी परीक्षा दिली. मात्र, पहिल्याच प्रयत्नात त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. अनेक जण अपयशानंतर स्वप्नांचा त्याग करतात; परंतु राहुल यांनी अपयशाला संधी मानत नव्या जोमाने पुन्हा तयारी सुरू केली. दिवस-रात्र अभ्यास करून त्यांनी स्वतःला अधिक सक्षम केले..सन २०२२ मध्ये झालेल्या एमपीएससी परीक्षेत त्यांनी उल्लेखनीय यश संपादन केले. लेखी आणि तोंडी परीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांची नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलीस अकादमीत प्रशिक्षणार्थी अधिकारी म्हणून निवड झाली. कठोर प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबईचे अप्पर पोलीस महासंचालक कृष्णप्रकाश यांनी महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिकचे संचालक यांना पत्र पाठवून राहुल केंगले यांचा प्रशिक्षण कालावधी २३ जुलै रोजी पूर्ण होत असल्याने त्यांची लातूर येथे उपपोलीस अधीक्षक म्हणून प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणासाठी नियुक्ती केल्याचे आदेश जारी केले आहेत..ही आनंदाची बातमी आंबेगाव तालुक्यात पोहोचताच ग्रामस्थ, नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी राहुल यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून अभिनंदनाचा वर्षाव केला. जांभोरीसारख्या दुर्गम आदिवासी गावातून राज्य पोलीस सेवेत अधिकारी झालेल्या राहुल यांच्या यशामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये नवी प्रेरणा निर्माण झाली आहे..'अपयशाने खचू नका; प्रयत्न सुरू ठेवा''लहानपणापासूनच माझ्या आई-वडिलांची इच्छा होती की, मी पोलीस दलात अधिकारी व्हावे. त्यामुळे अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असतानाच एमपीएससी परीक्षेची तयारी सुरू केली. २०२१ मध्ये पहिल्या प्रयत्नात अपयश आले; पण मी निराश झालो नाही. चुका शोधून अधिक मेहनत घेतली. २०२२ मध्ये लेखी व तोंडी परीक्षा उत्तीर्ण झालो. प्रयत्न प्रामाणिक असतील तर यश निश्चित मिळते, हा माझा अनुभव आहे. या यशामागे माझे आई-वडील हनुमंतराव आणि सुनंदा केंगले यांचे प्रेम, प्रोत्साहन आणि त्याग सर्वात मोठा आहे.'- राहुल हनुमंत केंगले, उपपोलीस अधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.