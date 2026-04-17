Success Story: ग्रामीण भागातून न्यायालयापर्यंतचा प्रवास; कल्पेश कड न्यायाधीशपदी विराजमान, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय!

आळंदी : वाकी बुद्रुक येथील कल्पेश सुभाष कड यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग (JMFC & CJJD) परीक्षेत यश संपादन केले आहे. ग्रामीण भागातून जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर यश संपादन केले. त्यांनी मिळवलेल्या या यशाबद्दल संपूर्ण तालुक्यातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून वकीलची पदवी प्राप्त केल्यानंतर कल्पेश कड थेट न्यायाधीश झाले. एक वकिलाचा मुलगा न्यायाधीश झाला असेच काहीशी भावना वाकी बुद्रुक गावामध्ये होते.कल्पेश यांचा इथपर्यंतचा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. पहिली ते चौथीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण वाकी बुद्रुक येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत झाले. त्यानंतर पाचवी ते दहावीचे शिक्षण गावातीलच भैरवनाथ विद्यालयात, तर अकरावी आणि बारावीचे शिक्षण हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालयातून पूर्ण झाले. शालेय जीवनापासूनच अभ्यासात हुशार असलेल्या कल्पेश कड यांनी पुण्याच्या नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेजमधून (फर्ग्युसन लॉ कॉलेज) २०२२ मध्ये प्रथम श्रेणीत विशेष प्राविण्यासह (First Class with Distinction) कायद्याची पदवी यशस्वीरीत्या पूर्ण केली..पदवी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर राजगुरुनगर न्यायालयात वकिली करत असतानाच कल्पेश कड यांनी स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. अभ्यास करताना त्यांनी वारंवार उजळणी, बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्याचा सराव आणि मुख्य परीक्षेसाठी उत्तर लेखनाचा सराव यावर विशेष भर दिला. योग्य रणनीती आणि सातत्याच्या जोरावर त्यांनी आपल्या दुसऱ्याच प्रयत्नात हे मोठे यश खेचून आणले आहे..तसेच, आपल्या या यशाचे खरे श्रेय त्यांनी कायम पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारे आई-वडील, सर्व मार्गदर्शक आणि शिक्षकांना दिले आहे. वाकी बुद्रुक सारख्या गावातून प्राथमिक शिक्षण घेऊन राज्याच्या न्यायव्यवस्थेत सन्मानाचे पद मिळवणाऱ्या कल्पेश कड यांचा हा प्रवास स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थ्यांसाठी नक्कीच दिशादर्शक ठरेल.