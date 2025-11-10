पुणे

Pargaon News : मर्यादित साधने आणि आर्थिक अडचणीवर मात करत समीर झाला भारत सरकारच्या मंत्रालयमध्ये सहाय्यक महाव्यवस्थापक

सर्व सामान्य शेतकरी कुटुंबातील समीर भागवत या तरुणाची भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयमध्ये सहाय्यक महाव्यवस्थापक (वर्ग-१) या पदावर निवड.
पारगाव - खडकवाडी, ता. आंबेगाव येथील सर्व सामान्य शेतकरी कुटुंबातील समीर किसन भागवत या तरुणाची भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयमध्ये कृषी आणि अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणच्या सहाय्यक महाव्यवस्थापक (वर्ग-१) या पदावर देशात प्रथम क्रमांकाने निवड झाल्याने त्याचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.

