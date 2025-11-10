Pargaon News : मर्यादित साधने आणि आर्थिक अडचणीवर मात करत समीर झाला भारत सरकारच्या मंत्रालयमध्ये सहाय्यक महाव्यवस्थापक

पारगाव - खडकवाडी, ता. आंबेगाव येथील सर्व सामान्य शेतकरी कुटुंबातील समीर किसन भागवत या तरुणाची भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयमध्ये कृषी आणि अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणच्या सहाय्यक महाव्यवस्थापक (वर्ग-१) या पदावर देशात प्रथम क्रमांकाने निवड झाल्याने त्याचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे..समीर भागवतचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा (खडकवाडी) येथे तर माध्यमिक शिक्षण धामणी येथील श्री. शिवाजी विद्यालय येथे झाले. पदव्युत्तर शिक्षण- राष्ट्रीय दुग्ध संशोधन संस्था, करनाल (हरियाणा) येथे झाले.ग्रामीण भागातील पार्श्वभुमी, मर्यादित साधने आणि आर्थिक अडचणी यावर मात करत त्याने मेहनत, चिकाटी आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर हे यश संपादन केले आहे..समीर भागवत २०२३ पासून केंद्रीय अन्नसुरक्षा अधिकारी, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालय भारत सरकार या पदावर मुंबई येथे कार्यरत आहे.समीर भागवत याने मिळवलेल्या यशाबद्दल खडकवाडीचे माजी सरपंच अनिल डोके, श्री. शिवाजी विद्यालय (धामणी)च्या स्थानिक स्कूल समितीचे सदस्य रामदास म्हातारबा जाधव व वाळुंजनगर चे माजी सरपंच महेंद्र वाळुंज यांनी अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.