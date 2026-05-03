Pune Education News: संघर्षातून साकारले स्वप्न! कष्टकऱ्यांच्या मुलांचे प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत यश, बारावीच्या परीक्षेत मंगलमय ‘टर्निंग पॉइंट’..

पुणे: आर्थिक अडचणी, मर्यादित साधनसामग्री आणि कठीण परिस्थितीतही जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर मुलांनी यशाची झेप घेतली आहे. कष्टकऱ्यांच्या मुलांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत बारावीच्या परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळविले आहे..Mahad Chavdaar Tale: इतिहास जागा झाला! चवदार तळ्यातील ११ विहिरींचे दर्शन, ऐतिहासिक लढ्याच्या साक्षीदारांना पाहण्यासाठी गर्दी.. .आर्थिक अडचणींवर मात करत, सामाजिक बंधने झुगारत आणि समाजाचे पूर्वग्रह चुकीचे ठरवत कचरावेचकांच्या मुला-मुलींनी बारावीच्या परीक्षेत घवघवीत यश मिळविले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीला न जुमानता त्यांनी मेहनत, आत्मविश्वासाच्या जोरावर यशोशिखर गाठले आहे. वाणिज्य शाखेतून ७१, कला शाखेतून २९ आणि विज्ञान शाखेतून १३ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली..बारावीच्या परीक्षेत मंगलमय ‘टर्निंग पॉइंट’पहाटे कचरा वेचणं, दुपारी धुणं-भांडी, रात्री शिकवणी वर्ग असे करत मंगल सकट हिने बारावीच्या परीक्षेत ६९ टक्के मिळविले आहेत. घरातील जबाबदारीमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले. त्यानंतर पुन्हा शिक्षणाची कास धरली आणि अभ्यास सुरू केला. कामातून जसा वेळ मिळतो, तसा त्या अभ्यास करत होत्या आणि रोज रात्री वर्गाला जात होत्या. या प्रवासात त्यांना त्यांच्या पतीची आणि मुलांची खूप मदत झाली..ज्ञानाचं सिद्ध करेल अस्तित्व...पूनम लांडगे या १८ वर्षांपासून कागद-काच-पत्रा कष्टकरी पंचायत संघटनेच्या सभासद आहेत. त्यांचा मुलगा कृष्णाला चालता येत नाही म्हणून त्याचे वडील त्याला परीक्षेच्या वर्गात स्वत: उचलून घेऊन जात आणि बसवीत. कृष्णाने बारावीच्या परीक्षेत ५५ टक्के (वाणिज्य शाखा) गुण मिळविले आहेत. त्याच्या शिक्षणात आई-वडिलांचा खूप मोठा वाटा आहे. ‘‘शरीर माझे अस्तित्व ठरवू शकत नाही. माझे अस्तित्व ज्ञानाचं सिद्ध करेल,’’ असे कृष्णा म्हणतो. त्याला शासकीय नोकरी करायची इच्छा आहे..जिद्दीने मिळविले ८५.६७ टक्केविजय माने हे २० वर्षापासून कागद-काच-पत्रा कष्टकरी पंचायत संघटनेचे सभासद आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये ते घंटागाडीवर काम करतात. त्यांची मुलगी दीपाली हिने बारावीच्या परीक्षेत वाणिज्य शाखेतून ८५.६७ टक्के गुण मिळविले आहेत. घराजवळ महाविद्यालय नसल्याने ‘आता बस झालं, तू आता घरीच राहा’ असे तिला घरच्यांनी सांगितले. पण तिच्या मनात शिकण्याची जिद्द होती. तिने शिक्षण थांबू दिले नाही. मराठवाडा मित्रमंडळाच्या काळेवाडी येथील महाविद्यालयात तिने शिक्षण घेतले आणि बारावी पूर्ण केली..Mumbai Missing link Project: मिसिंग लिंकच्या बोगद्याखाली गुप्त बोगदा, आव्हानात्मक काम झालं सोपं; भविष्यातही बनणार संकटमोचक!.आई-वडिलांसाठी होणार पोलिसघरोघरी कचरा संकलनाचे काम करणाऱ्या अर्चना कांबळे यांची कन्या संध्या हिला बारावीच्या परीक्षेत ८२.१७ टक्के (वाणिज्य शाखा) मिळाले आहेत. अर्चना या स्वच्छ सहकारी संस्थेमार्फत हडपसरमध्ये घरोघरी कचरा संकलनाचे काम करतात. संध्याला बारावीनंतर पोलिस भरतीची तयारी करायची आहे. आई-वडिलांच्या परिश्रमाची परतफेड तिला पोलिस होऊन करायची आहे. ‘‘माझे भविष्य माझ्याच हाती आहे, हे ठरवून मी जिद्दीने यापुढेही मेहनत घेत राहीन,’’ अशा शब्दांत तिने भावना व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.