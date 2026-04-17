MPSC Success Story: ऊसतोड मजुराच्या मुलाची जिद्दीची कमाल; तांड्यावरून न्यायालयापर्यंतचा प्रवास, ज्ञानेश्वर चव्हाण झाले न्यायाधीश!

आळंदी : मराठवाड्यातील दुष्काळी भागात जन्म, आई-वडील ऊसतोड मजूर आणि खोदकाम करणारे… कुटुंबात शिक्षणाचा गंध नाही, आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची… अशा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत आळंदीतील वारकरी शिक्षण घेतलेल्या ज्ञानेश्वर रामराव चव्हाण यांनी स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होत कनिष्ठ स्तर न्यायाधीश पदाला गवसणी घातली आहे..परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यातील गणेशनगर तांडा येथील ज्ञानेश्वर चव्हाण यांचे प्राथमिक शिक्षण गावातच झाले. पुढील शिक्षणासाठी सुविधा नसल्याने त्यांना आळंदी येथे वारकरी शिक्षण संस्थेत पाठवण्यात आले. ज्ञानेश्वर विद्यालयातून बारावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी पुण्यातून वाणिज्य पदवी आणि एलएलबी, तर मुंबईतून एलएलएम पूर्ण केले..शिक्षणासाठी त्यांनी खाजगी ठिकाणी काम करत पैसे जमवले. मित्रांचा सल्ला आणि शिक्षक गणेश शिरसाट यांचे मार्गदर्शन व मदतीमुळे त्यांनी न्यायाधीश पदासाठी प्रयत्न सुरू केले. पहिल्या प्रयत्नात मुलाखतीपर्यंत मजल मारल्यानंतर दुसऱ्याच प्रयत्नात त्यांनी यश मिळवत राज्यात १२ वा क्रमांक पटकावला..वडिलांच्या निधनानंतरही न डगमगता त्यांनी जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीच्या जोरावर हे यश संपादन केले. कुटुंबात दहावी उत्तीर्ण होणारे पहिले आणि न्यायाधीश होणारेही पहिले व्यक्तिमत्त्व ठरलेले ज्ञानेश्वर चव्हाण आज अनेकांसाठी प्रेरणास्थान ठरत आहेत.