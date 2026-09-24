FSSAI Conference : FSSAI ची ५१ वी परिषद विशाखापट्टणम येथे संपन्न; द्राक्ष, मनुके व इतर सुकविलेल्या फळांच्या आयातीवर कठोर निर्बंध आणण्याची मागणी

नारायणगाव - भारतात बेकायदेशीर मार्गाने आयात होणाऱ्या द्राक्ष, मनुके व इतर सुकविलेल्या फळांवर कठोर निर्बंध आणावेत. त्यासाठी कडक नियमावली तयार करावी. अशी मागणी नारायणगाव येथील कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष व एफ एस एस ए आय (FSSAI ) च्या केंद्रीय सल्लागार समितीचे सदस्य कृषिरत्न अनिल मेहेर यांनी केली..आज विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) येथे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (FSSAI) ५१ व्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी द्राक्ष व मनुका उत्पादकांचे हित जपणे, अन्नपदार्थांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून देणे या मुद्द्यांवर या चर्चा झाली.कृषिरत्न मेहेर यांनी द्राक्ष, त्यापासून तयार करण्यात येणारे उपपदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ या संदर्भात भूमिका स्पष्ट केली.या वेळी FSSAI चे अध्यक्ष रणजित पुनहोनी,कृषी विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉ. राहुल घाडगे यांच्यासह विविध राज्यातील अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त, एफ एस एस ए आयच्या केंद्रीय सल्लागार समितीचे सदस्य उपस्थित होते..मेहेर म्हणाले परदेशातून बेकायदेशीर मार्गाने भारतात येणाऱ्या मनुके व इतर सुकविलेल्या फळांमध्ये विविध रासायनिक अवशेष आढळण्याची शक्यता असून अशा उत्पादनांची बाजारपेठेत विक्री होत असल्याने ग्राहकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. या उत्पादनांच्या विक्रीमुळे देशांतर्गत द्राक्ष व मनुका उत्पादकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.द्राक्ष, मनुके व इतर सुकविलेल्या फळांच्या बेकायदेशीर आयातीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्यास भारतातील द्राक्ष उत्पादक आणि मनुका उत्पादकांना देशांतर्गत बाजारपेठेत योग्य संधी मिळण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा या वेळी त्यांनी व्यक्त करण्यात आली..या मागणीला प्रतिसाद देत अशा उत्पादनांच्या आयातीवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्याचा विषय अजेंड्यावर घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन FSSAI चे अध्यक्ष रणजित पुनहोनी यांनी दिले.या वेळी कृषिरत्न मेहेर यांनी राज्याचे एफडीए आयुक्ततुकाराम मुंढे यांच्याशी दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता, मानके आणि सुरक्षितता याविषयी चर्चा करून दूध उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा आणि गुणवत्तेच्या निकषांनुसार त्यांना न्याय मिळावा. आशी मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.