Talegaon Fire: तळेगावात पेट्रोल पंपावर इंधनाच्या टँकरला आग; जीवितहानी टळली, चालकाचे हातापाय भाजले!

तळेगाव स्टेशन : येथील चाकण रस्त्यावरील म्हाळसकरवाडीतील पेट्रोल पंपावर इंधनाच्या टँकरला बुधवारी (ता. १५) सायंकाळी अचानक आग लागली. नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाच्या पथकाने तत्परतेने अर्ध्या तासातच आग आटोक्यात आणली. त्यामुळे जीवितहानी टळली. .\rटँकरच्या व्हाॅल्व्हपाशी आग लागली. काही क्षणांतच आगीने उग्र रुप धारण केले. टँकरच्या टाकीचे झाकण उडून मोठा आवाज झाला. अग्निशमन दलाचे भास्कर माळी आणि सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी पोहोचत आग आटोक्यात आणली. सुदैवाने लगतच्या सीएनजी, पेट्रोल, डिझेल टाक्यांसह इंधन भरण्यासाठी थांबलेल्या वाहनांना आगीची झळ बसली नाही. टँकर चालकाच्या हातापायाला किरकोळ भाजले. त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.