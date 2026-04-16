पुणे

Talegaon Fire: तळेगावात पेट्रोल पंपावर इंधनाच्या टँकरला आग; जीवितहानी टळली, चालकाचे हातापाय भाजले!

fire brigade response to petrol pump fire India: तळेगावातील पेट्रोल पंपावर इंधनाच्या टँकरला लागलेली भीषण आग अग्निशमन दलाच्या तत्पर कारवाईमुळे अर्ध्या तासात नियंत्रणात; मोठी जीवितहानी टळली
Fuel tanker catches fire at Talegaon petrol pump, quick response prevents major disaster.

Fuel tanker catches fire at Talegaon petrol pump, quick response prevents major disaster.

सकाळ वृत्तसेवा
तळेगाव स्टेशन : येथील चाकण रस्त्यावरील म्हाळसकरवाडीतील पेट्रोल पंपावर इंधनाच्या टँकरला बुधवारी (ता. १५) सायंकाळी अचानक आग लागली. नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाच्या पथकाने तत्परतेने अर्ध्या तासातच आग आटोक्यात आणली. त्यामुळे जीवितहानी टळली.

Related Stories

No stories found.