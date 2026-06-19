मराठा-कुणबी विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ‘सारथी’ची परदेशी शिष्यवृत्ती आता पूर्ण अनुदानित, शैक्षणिक शुल्कावरील कमाल मर्यादा हटविली

पुणे : मराठा आणि कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थे’मार्फत (सारथी) राबविण्यात येणाऱ्या ‘परदेशी शिष्यवृत्ती योजने’मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला असून, शैक्षणिक शुल्कावरील कमाल मर्यादा हटविण्यात आली आहे. त्यामुळे ही योजना पूर्ण अनुदानित (फुल्ली फंडेड) शिष्यवृत्ती ठरणार असून, विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. ‘सारथी’तर्फे ‘महाराजा सयाजीराव गायकवाड- सारथी गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना’ राबविली जाते. यापूर्वी या योजनेंतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी कमाल ३० लाख आणि पीएच.डी.साठी ४० लाखांपर्यंत आर्थिक साहाय्य दिले जात होते..मात्र, जगातील अग्रगण्य विद्यापीठांचे शैक्षणिक शुल्क या मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याने उर्वरित खर्च विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना करावा लागत होता. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी पात्र असूनही परदेशी शिक्षणापासून वंचित राहत होते. मात्र, आता विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क तसेच राहणीमान व निर्वाह भत्ता यांचा खर्च ‘सारथी’ संस्थेमार्फत देण्यात येणार आहे. ‘सारथी’ने नुकतीच या शिष्यवृत्ती योजनेची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, ते म्हणाले, ‘‘केवळ विद्यापीठाचे शुल्कच नव्हे, तर राहण्याचा खर्च आणि विम्याचाही समावेश शिष्यवृत्तीमध्ये केला आहे. त्यामुळे आर्थिक तणाव न घेता शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करता येणार आहे. ‘सारथी’चा हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल.’’.‘सारथी’ने शैक्षणिक शुल्कावरील मर्यादा हटवून परदेशी शिष्यवृत्ती योजना खऱ्या अर्थाने पूर्ण अनुदानित केली आहे. हा निर्णय गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. उच्च शिक्षणाच्या संधी अधिक व्यापक करणारा आणि शैक्षणिक समानतेला चालना देणारा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.- ॲड. कुलदीप आंबेकर, संस्थापक, स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स.परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी पात्रताविद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावामराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी प्रवर्गातील असावापरदेशी विद्यापीठाचे ‘क्यूएस वर्ल्ड रँकिंग’ २००च्या आत असणे बंधनकारक आहेकुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावेपदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी किमान ५५ टक्के गुणांसह पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यकएक मे २०२६ रोजी पदव्युत्तरसाठी कमाल वय ३५, तर पीएच.डी.साठी ४० वर्षे असावे.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...७५ विद्यार्थ्यांना संधीपदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ५० जागा, तर पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी २५ जागाअभियांत्रिकी, वास्तुकला, व्यवस्थापन, विज्ञान, वाणिज्य, कला, विधी आणि औषधनिर्माणशास्त्र शाखांचा समावेशअर्ज सारथीच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन भरावाअर्जाची मूळ प्रत व कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती सारथी मुख्यालय, पुणे येथे जमा कराव्यातअर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत : ३० जून २०२६ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.