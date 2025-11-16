Fursungi Election : फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषद निवडणुकीसाठी पाच उमेदवारांचे अर्ज दाखल

फुरसुंगी : पहिल्या निवडणुकीसाठी फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषद यंत्रणा सज्ज झाली आहे. प्रत्यक्ष मतदानासाठी मोजकेच दिवस राहिले असल्याने कामांना वेग आला आहे. उमेदवारांचे अर्ज घेण्यास सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारपर्यंत पाच उमेदवारांकडून अर्ज दाखल झाले आहेत. अर्ज जमा करण्याची अंतिम तारीख १७ नोव्हेंबर आहे. १८ नोव्हेंबरला अर्ज पडताळणी करण्यात येणार आहे. माघार घेण्याची मुदत २१ नोव्हेंबर आणि अपील करण्याची अंतिम मुदत २९ नोव्हेंबर आहे. यानंतर २ डिसेंबरला मतदान असून, ३ डिसेंबरला मतमोजणी आणि निकाल जाहीर होणार आहे..Pune Crime : तरुणीला मारहाण व शिवीगाळ; पोलिसांसह आठ जणांवर गुन्हा दाखल; कोथरूडमधील प्रकार!.निवडणुकीला सामोरे जाताना दोन्ही गावांच्या चारही बाजूंनी प्रवेशद्वारावर आठ स्थिर सर्वेक्षण पथके (एसएसटी) करण्यात आली असून, पोलिस प्रशासनाकडून संशयित वाहनांची तपासणी सुरू आहे. याबरोबरच चोविस तास दोन भरारी पथकांकडून गस्त घालण्यात येत आहे. उमेदवार आणि मतदारांसाठी मदत आणि मार्गदर्शनासाठी नगरपरिषद कार्यालयात एक खिडकी केंद्र सुरू केले आहे..दरम्यान, उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत दोन दिवसांवर आली आहे. मात्र ३२ जागांसाठी आतापर्यंत केवळ पाच अर्ज आले आहेत. अंतिम दिवशी एकाच वेळी अनेकांचे अर्ज येणार असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.