पुणे

गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना झालेले सर्पदंश प्रकरण

गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना झालेले सर्पदंश प्रकरण
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मुख्याध्यापक, अधीक्षकांना
‘कारणे दाखवा’ नोटीस
गडचिरोलीतील आश्रमशाळेतील सर्पदंश प्रकरण
नागपूर, ता. ११ : गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना झालेल्या सर्पदंश प्रकरणाचा प्राथमिक चौकशी अहवाल तयार झाला असून तो शासनाला सादर केला जाणार आहे. दरम्यान, या घटनेच्यावेळी मुख्याध्यापक आणि अधीक्षक आश्रमशाळेत गैरहजर असल्याचे समोर आल्याने त्यांनाच ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली, अशी माहिती आदिवासी विकास विभागाच्या अप्पर आयुक्त आरुषी सिंग यांनी आज माध्यमांशी बोलताना दिली.
जपतलाई आश्रमशाळेतील या घटनेनंतर आदिवासी विकास विभाग ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. घटनेची गंभीर दखल घेत अप्पर आयुक्त आरुषी सिंग यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल आज प्राप्त झाला असून, त्यामध्ये अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या प्राथमिक अहवालानुसार, आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी बेडची आवश्यकता असतानाही, संबंधित संस्थाचालकांनी ते पुरवले नसल्याचे उघड झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी खेळणाऱ्या अशा बेजबाबदार संस्थाचालकांवरही चौकशीअंती कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच या अनुदानित आश्रमशाळेला नोटीस बजावण्यात येत आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा इशाराही अप्पर आयुक्त सिंग यांनी दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. कर्तव्यात कसूर करणारे मुख्याध्यापक, अधीक्षक आणि सुविधा न पुरवणारे संस्थाचालक यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. असा इशाराही आरुषी सिंग यांनी दिला.

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गडचिरोली आश्रमशाळेतील सर्पदंश
आदिवासी विकास विभाग कारवाई
शाळेतील व्यवस्थापकांची थकबाकी
सुरक्षा व साधनांची गरज
आश्रमशाळेतील बेडची कमी
शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी
सर्पदंश व शाळा नियम
आदिवासी ठाणी व शाळा सौंदर्यीकरण
शाळेच्या मान्यता रद्द करणे
शाळेपासून विद्यार्थ्यांचे संरक्षण
प्रशासनाची खोली माहिती
शिक्षण व्यवस्थेतील समस्या
शाळा घेतलेल्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजना
शाळेतील शैक्षणिक व्यवस्था
चुकता मुख्याध्यापकांची जबाबदारी
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