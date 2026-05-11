गदिमांची पंचवटी पाडून बिल्डरला विकण्यासाठी दबाव, कुटुंबाला धोका; माडगूळकरांच्या नातवाची पोस्ट, केले गंभीर आरोप

गीतरामायणकार, कवी ग दि माडगूळकर यांच्या पंचवटी निवासस्थानावरून त्यांचे नातू सुमित्र माडगूळकर यांनी गंभीर असे आरोप केले आहेत. पुण्यात शिवाजीनगर इथं असलेलं गदिमांचं पंचवटी निवासस्थान पाडण्यास विरोध केल्यानं नातेवाईकांकडून त्रास दिला जात असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. सोशल मीडियावर सुमित्र यांनी याबाबत पोस्ट लिहिलीय. त्यात म्हटलं की, गदिमांनी हयात असताना असे म्हंटले होते की जोपर्यंत माझे घर पंचवटी आहे तो पर्यंत माझे अस्तित्व या जगात राहील. मात्र गदिमांची पवित्र वास्तू पंचवटी पाडावी/ बिल्डरला विकावी असा दबाव आमच्या घरातील अगदी जवळच्या नातेवाईकांकडून होत आहे..सुमित्र यांनी नातेवाईक, जवळच्या लोकांवर गंभीर आरोप करताना म्हटलं की, अगदी ते लोक ज्यांनी पंचवटीवर, गदिमांवर मोठी मोठी पुस्तके लिहिली आहेत ते या कटात सामील आहेत. केवळ लोकांना दाखवायला ते गदिमांचा वारसा सांगतात पण प्रत्यक्षात त्यांचे पंचवटी पाडण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. माझ्यावर गेले काही महिने याच्यावरून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे त्याला मी माझ्या जीवात जीव असे पर्यंत विरोध करतो आहे विरोध करणार आहे. गदिमांची वास्तू मी पाडू अथवा विकू देणार नाही.केवळ पैशांसाठी हे लोक गदिमांची पवित्र वास्तू पाडत आहेत..मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर वाहतूक कोंडी, पुलाखाली ट्रक अडकल्यानं वाहनांच्या रांगा.ज्या पवित्र वास्तूमध्ये गीतरामायण लिहिले गेले, जी अनेक साहित्यिक कलाकृतींची साक्षी आहे. गदिमांचा अनेक वर्षांचा सहवास ज्या वास्तूला लाभला ती पाडावी म्हणून हे लोक प्रयत्न करत आहेत व त्याला मी विरोध केल्यामुळे आता माझ्या जीवावर उठले आहेत असंही सुमित्र यांनी पोस्टमध्ये म्हटलंय..गदिमांची वास्तू पाडायला विरोध करत असल्यानं माझ्यासह पत्नीची बदनामी केली जातेय. कुटुंबाच्या जीवावर उठले आहेत. गेली १० वर्षे मी गदिमांच्या स्मारकासाठी लढतो आहे व माझ्या लढ्यामुळे स्मारकाची इमारत आता पूर्ण झाली आहे. गदिमांचे स्मारक जितके महत्त्वाचे आहे तितकीच गदिमांची पंचवटी माझ्यासाठी एक देऊळ असल्याची भावना सुमित्र माडगूळकर यांनी व्यक्त केलीय.