‘गडकरींविरोधी
मजकूर हटवा’
मुंबई : इथेनॉलमिश्रित इंधनाच्या (ई-२०) वादावरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची बदनामी करणारा समाजमाध्यमांवरील मजकूर अत्यंत घृणास्पद, आक्षेपार्ह आणि अश्लील असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले असून, हा मजकूर तत्काळ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘मेटा’, ‘एक्स कॉर्प’ आणि ‘गुगल एलएलसी’ या कंपन्यांना न्यायालयाने कडक निर्देश देताना अशा मजकुराला ऑनलाइन माध्यमांत अजिबात स्थान देता कामा नये, असे कडक शब्दांत सुनावताना गडकरी यांना दिलासा दिला.
न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर बुधवारी (ता. ५) या प्रकरणाची सुनावणी झाली. समाजमाध्यम कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एखाद्या व्यक्तीविषयी केवळ विष ओकणारा असा मजकूर ‘ऑनलाइन’ व्यासपीठांवरून स्वतःहून हटवला गेला पाहिजे. या कंपन्यांकडे प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना आक्षेपार्ह मजकूर ओळखून तो तातडीने हटवणारी स्वयंचलित यंत्रणा त्यांच्याकडे का नाही, दाद मागण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळच का यावी, असे सवालही न्यायालयाने गडकरी यांना दिलासा देताना केले.
भविष्यात अशा प्रकारचा ‘डीपफेक’ किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून तयार केलेला खोटा मजकूर प्रसिद्ध झाल्यास गडकरी यांनी थेट संबंधित व्यासपीठाकडे दाद मागावी आणि त्या कंपन्यांनी त्यावर विनाविलंब कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर ठेवली आहे.
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