मंगळवेढ्यात उरूसाला प्रारंभ
MGV26B15143
सोलापूर : गैबीपीर उरसानिमित्त उभारलेल्या कमानीची उद्घाटन करण्यात आले.
मंगळवेढ्यात उरसानिमित्त स्वागत कमानीची उभारणी
सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा, ता. २० : मंगळवेढ्यातील हिंदू-मुस्लिमांचे दैवत हजरत पीर गैब-ओ-मर्दाने गैब उरसानिमित्त स्वागत कमान उभारण्यात आली. याचे उद्घाटन खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर आवताडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी रतनचंद शहा बॅंकेचे अध्यक्ष राहुल शहा, संचालक मुझफर काझी, नगरसेवक प्रशांत गायकवाड, अनिल बोदाडे, प्रमोद सावजी, सरपंच मुजमिल काझी आदींसह बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बोराळे नाका येथून कळसाची मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी भैरवनाथ उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अनिल सावंत, चंद्रशेखर कोडूभैरी, संतोष रंधवे यांनी यावेळी आशीर्वाद घेतले. सांगली, सातारा, कर्नाटकातील ब्रँड कळसाच्या मिरवणुकीत दरम्यान होते. मंगळवारी देवाचा गंध व शोभेच्या दारूकाम पहाटे पाच वाजता धार्मिक वातावरणात गैबीपीर दर्गावर कळसारोहण करण्यात आले
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.