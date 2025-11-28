पुणे

Gaja Marane : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गजा मारणेला जामीन, मारहाण झालेल्या भाजप कार्यकर्त्याचा अनपेक्षित यू-टर्न

Gaja Marane Secures Bail Ahead of Maharashtra Elections : निवडणुकीच्या तोंडावर गजा मारणेला मिळालेल्या जामिनामुळे राजकीय समीकरणात अचानक उलथापालथ; तक्रारदाराच्या यू-टर्नमुळे पोलिस तपास, पुरावे आणि पक्षीय दबावावर नवे प्रश्नचिन्ह
gaja marane

gaja marane

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुण्यातील कोथरूड भागात गेल्या वर्षी १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शिवजयंतीच्या दिवशी अभियंता देवेंद्र जोग यांना बेदम मारहाण झाली होती. या प्रकरणात पुण्यातील टोळीप्रमुख गजानन ऊर्फ गजा मारणे आणि त्याच्या साथीदारांवर गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते. कोथरूड पोलिसांनी मारणे याला मुख्य सूत्रधार म्हणून अटक केली होती आणि त्याच्यावर तसेच त्याच्या टोळीवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. विशेष मोक्का न्यायालयाने प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध मानत मारण्याला शिक्षा सुनावली होती.

