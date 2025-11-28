Gaja Marane : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गजा मारणेला जामीन, मारहाण झालेल्या भाजप कार्यकर्त्याचा अनपेक्षित यू-टर्न

पुण्यातील कोथरूड भागात गेल्या वर्षी १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शिवजयंतीच्या दिवशी अभियंता देवेंद्र जोग यांना बेदम मारहाण झाली होती. या प्रकरणात पुण्यातील टोळीप्रमुख गजानन ऊर्फ गजा मारणे आणि त्याच्या साथीदारांवर गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते. कोथरूड पोलिसांनी मारणे याला मुख्य सूत्रधार म्हणून अटक केली होती आणि त्याच्यावर तसेच त्याच्या टोळीवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. विशेष मोक्का न्यायालयाने प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध मानत मारण्याला शिक्षा सुनावली होती..खटल्यात अनपेक्षित वळणमात्र आता या खटल्यात अनपेक्षित वळण आले आहे. तक्रारदार असलेले देवेंद्र जोग स्वतः विशेष मोक्का न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी महत्त्वाचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात त्यांनी नमूद केले की, त्यांना कोणीही मारहाणीसाठी चिथावणी दिली नव्हती आणि आता त्यांना आरोपींविरुद्ध कोणतीही तक्रार उरलेली नाही. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे गजानन मारण्याच्या वकिलांनी जामीन अर्ज दाखल केला होता, आणि न्यायालयाने तो मंजूर केला..Gaja Marne Pune : गजा मारणे पुणे पोलिसांच्या रडारवर, ४ तासांच्या चौकशीनंतर दिला 'दम', नेमकं प्रकरण काय?\n\n.गुन्हेगारी विश्वात प्रचंड खळबळजामीन मिळाल्याने पुण्यातील गुन्हेगारी विश्वात प्रचंड खळबळ माजली आहे. गजा मारणे हा पुण्यातील अनेक गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपी म्हणून ओळखला जातो. मोक्का अंतर्गत त्याच्याविरुद्ध इतर खटले मात्र सुरूच आहेत..देवेंद्र जोग हे भाजपचे कार्यकर्तेदेवेंद्र जोग हे भाजपचे कार्यकर्ते असून खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक आहेत. मुरलीधर मोहोळ यांनी या प्रकरणाची दखल घेत, पोलिसांना कारावाई करण्याचे आदेश देखील दिले होते. या प्रकरणाला तीव्र राजकीय रंग चढला होता. भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी स्वतः जोग यांची भेट घेऊन पोलिसांना कडक कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यावेळी हे प्रकरण मोठ्या राजकीय चर्चेचे केंद्रबिंदू बनले होते..तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मारहाण सुरू असताना गजा मारणे काही अंतरावर उभा होता आणि “याला माज आलाय, याला मारा” अशा सूचना देताना दिसत होता. त्यावेळी पुरावा असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. मात्र तक्रारदारानेच दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे न्यायालयाने हे सर्व आरोप बाजूला ठेवत मारण्याला जामीन दिला..सध्या महाराष्ट्रात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना गजा मारणेला जामीन मिळाल्याने नव्याने राजकीय चर्चा निर्माण झाली आहे..कुख्यात गुंड गजा मारणे नेमका आहे तरी कोण? त्याच्यावर किती गुन्हे दाखल?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.