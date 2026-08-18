गांधीजींच्या हत्येनंतर तत्कालीन सरकारची अनास्था

पुणे, ता. १८ : महात्मा गांधी यांच्यावर गोळीबार झाल्यानंतर ते सुमारे २० मिनिटे घटनास्थळी पडून होते. त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेले नाही, ही तत्कालीन सरकारची गांधीजींविषयी अनास्था होती, असा दावा सात्यकी सावरकर यांनी न्यायालयात केला. स्वातंत्र्यवीर सावरकर मानहानी खटल्याच्या उलटतपासणीदरम्यान त्यांनी सांगितले.
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची बदनामी केल्याप्रकरणी सात्यकी सावरकर यांनी पुणे न्यायालयात मानहानीचा फौजदारी खटला दाखल केला आहे. विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. राहुल गांधी यांचे वकील मिलिंद पवार यांनी सात्यकी सावरकर यांची उलटतपासणी घेतली. तक्रारदारांच्या वतीने ॲड. संग्राम कोल्हटकर यांनी काम पाहिले. या वेळी सात्यकी सावरकर यांनी सांगितले की, ‘‘त्यांचे आजोबा गोपाळ गोडसे आणि चुलत आजोबा नथुराम गोडसे हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सक्रिय कार्यकर्ते होते.’’
दिल्लीतील बिर्ला हाऊस येथे ३० जानेवारी १९४८ ला महात्मा गांधी यांची हत्या झाली होती. या खटल्यात नथुराम गोडसे, नारायण आपटे, विष्णू करकरे, मदनलाल पहावा, शंकर किस्तय्या, गोपाळ गोडसे, विनायक दामोदर सावरकर आणि डॉ. डी. एस. परचुरे आरोपी होते. त्यापैकी नथुराम गोडसे आणि नारायण आपटे यांना फाशी, तर गोपाळ गोडसे यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती, अशी माहिती सात्यकी सावरकर यांनी न्यायालयात दिली.
सात्यकी सावरकरांचे वकील ॲड. कोल्हटकर यांनी या प्रश्नांवर आक्षेप घेतला. हा खटला महात्मा गांधी यांच्या मृत्यूशी किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित नसल्याने असे प्रश्न विचारता येणार नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले. न्यायालयाने हा आक्षेप अंतिम निकालावेळी निकाली काढण्याचे स्पष्ट केले आहे. पुढील उलटतपासणी १ सप्टेंबरला होणार आहे.
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