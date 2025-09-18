Gandhi Darshan 2025 : धर्मसत्तेचा पराभव करणे हे खरे आव्हान : विजय दिवाण

कोथरूड : महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आणि युवक क्रांती दल यांच्या वतीने २४ वे गांधी दर्शन शिबिर कोथरूडमधील गांधी भवनात यशस्वीपणे पार पडले. यामध्ये विविध विषयांवर विचारप्रवर्तक मार्गदर्शन करण्यात आले. .यामध्ये मुंबई विद्यापीठ राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. दीपक पवार यांनी ‘भारतातील भाषेचा प्रश्न’ या विषयावर सखोल विचार मांडले. ज्येष्ठ कार्यकर्ते विजय दिवाण यांनी ‘गांधी, विनोबा आणि सद्य-परिस्थिती’ या विषयावर प्रेरणादायी भाष्य केले. इतिहास अभ्यासक पांडुरंग बलकवडे यांनी ‘शिवरायांची अष्टक्रांती’ या विषयावर उपस्थितांना ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी यांनी भूषविले. विश्वस्त सचिव अन्वर राजन यांनी प्रास्ताविक केले..याप्रसंगी दिवाण म्हणाले की, विनोबा भावे यांच्यावर सरकारी संत असल्याचे आरोप झाले, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कावा पुरेपूर ओळखल्याने त्यांनी संघासोबत जाण्याची भूमिका स्वीकारली नाही. आणीबाणीत ज्यांनी संघाला मोठे केले, त्यांनी ज्या चुका केल्या, त्या विनोबा भावे यांनी केल्या नाहीत. आजची परिस्थिती उत्तर पेशवाईसारखी आहे. तेव्हाही धर्मसत्ता, अर्थसत्ता, राज्यसत्ता एकत्र होती आणि ती जाचक झाली होती. राज्यसत्ता, अर्थसत्ता यांचा पराभव करता येईल, मात्र संघाचा आणि धर्मसत्तेचा पराभव करणे मोठे आव्हान आहे, त्यासाठी परिश्रम घ्यावे लागतील..डॉ. पवार म्हणाले की, हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, हा गैरसमज निर्माण करण्यात आला आहे. हिंदी भाषा सक्तीच्या आग्रहामागे हिंदी-हिंदुस्थान-हिंदुत्ववाद मानणाऱ्यांचे राजकारण असून मराठी माणसाने त्याला बळी पडू नये. भाषा टिकली नाही तर प्रदेश टिकणार नाही, बोली टिकणार नाही. आपण मराठी शाळेत शिकणे, मराठीत बोलणे आवश्यक आहे. नोकरी-व्यवसायात प्रतिनिधित्वाचा आग्रह धरला पाहिजे. हिंदी भाषेच्या पोटातून देशांतर्गत वसाहतवाद येत आहे, त्याबाबत सावध राहिले पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.