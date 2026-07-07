पुणे

Pune News: गडचिरोली ते घोडेगाव! गणेश ईवनाते यांच्यावर पाच जिल्ह्यांच्या आदिवासी विकासाची जबाबदारी

Tribal welfare schemes in Maharashtra: आदिवासी आश्रमशाळेतून घडलेले गणेश ईवनाते घोडेगाव प्रकल्प कार्यालयातून पाच जिल्ह्यांच्या आदिवासी विकासाला नवे दिशा देणार
Ghodegaon Integrated Tribal Development Project Gets New Project Officer

Ghodegaon Integrated Tribal Development Project Gets New Project Officer

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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घोडेगाव : घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या प्रकल्प अधिकारी म्हणून गणेश ईवनाते यांनी पदभार स्विकारला. प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांची बदली झाल्यानंतर त्या जागी ही नियुक्ती झाली आहे. हे प्रकल्प कार्यालय ५ जिल्ह्यांचे आहे.

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