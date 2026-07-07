Pune News: गडचिरोली ते घोडेगाव! गणेश ईवनाते यांच्यावर पाच जिल्ह्यांच्या आदिवासी विकासाची जबाबदारी

घोडेगाव : घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या प्रकल्प अधिकारी म्हणून गणेश ईवनाते यांनी पदभार स्विकारला. प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांची बदली झाल्यानंतर त्या जागी ही नियुक्ती झाली आहे. हे प्रकल्प कार्यालय ५ जिल्ह्यांचे आहे..श्री ईवनाते यांनी गडचिरोली सारख्या ठिकाणी काम केले आहे. त्यांचे शिक्षणही आदिवासी आश्रमशाळेत झाले आहे. याअगोदर ते गोंदिया येथील जात पडताळणी समितीचे सदस्य म्हणून काम केले. पदभार स्विकारल्यानंतर त्यांचा सत्कार आंबेगावच्या उपसभापती ज्योती पारधी, वाडा वाशेरे जिल्हा परिषद गटाचे सदस्य समीर सुपे, दत्ता गवारी यांचे हस्ते करण्यात आला..यावेळी सहायक प्रकल्प अधिकारी संदिप पाटील, एस.टी. घनवट, संतोष भांगे, शिवाजी मोरे यासह कर्मचारी उपस्थित होते. आदिवासीसाठी असणाऱ्या सर्व योजना पारदर्शकपणे राबवू असे पदभार स्विकारल्यानंतर त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.