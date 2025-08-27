पुणे

Ganesh Festival 2025 : गणेशोत्सवात अन्न सुरक्षा; एफडीएची विशेष तपासणी मोहीम

Pune FDA : गणेशोत्सव व सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासन पुण्यात अन्न भेसळ रोखण्यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबवत असून, आतापर्यंत ६२ अन्न नमुने तपासणीसाठी घेतले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : नागरिकांना स्वच्छ, निर्भेळ अन्न मिळण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) गणेशोत्सवात विशेष तपासणी मोहीम राबविणार आहे. ‘एफडीए’ने जिल्ह्यात ११ ऑगस्टपासून आजपर्यंत ३५ अन्न आस्थापनांच्या तपासण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रसादासाठी लागणारे कच्चे अन्नपदार्थ व मिठाईचे ६२ नमुने विश्लेषणासाठी घेतले आहेत. याबाबतचा अहवाल प्राप्त होताच कायद्याप्रमाणे कारवाई करणार आहे.

