पुणे

Ganesh Festival 2025 : गणेशोत्सवासाठी रंगीबेरंगी दिव्यांच्या माळांनी पुण्यातील बाजारपेठा उजळल्या

Ganpati Electric Decoration : गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी पुण्यात विविध रंगीबेरंगी, ऊर्जा-बचत करणाऱ्या, आणि आधुनिक इलेक्ट्रिक सजावटीच्या वस्तूंना नागरिक आणि मंडळांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे.
Ganesh Festival 2025
Ganesh Festival 2025 Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गणरायाच्या सजावटीसाठी लागणाऱ्या इलेक्ट्रिक साहित्याची खरेदी करण्यास नागरिकांनी सुरुवात केली आहे. विविध रंगांचे दिवे, माळा, झुंबराला ग्राहकांची पसंती दिसत असून, यंदा बाजारात नवनवीन साहित्य आल्याने वैविध्यपूर्ण पर्याय ग्राहकांसाठी उपलब्ध झाले आहेत. त्यामध्ये बहुरंगी दिव्यांच्या माळा, इलेक्ट्रिक समई, रंगीबेरंगी झुंबर, दिव्यांचे विविध प्रकार, थ्रीडी-टुडी लाइट फुले, स्टार लाइट, ऑप्टिकल लाइट, मेटल लाइट माळा असे साहित्य उपलब्ध आहे.

Loading content, please wait...
Ganesh Fesitival
Ganesh Celebration
pune tourism
electric lighting
Ganesh Chaturthi 2025
One-stop facility for Ganesh Mandals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com