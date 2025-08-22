पुणे

Ganesh Festival 2025 : पुण्यात गणेश मंडळांसाठी तात्पुरत्या वीजजोडणीसाठी 'एक खिडकी सुविधा'

Pune News : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक गणेश मंडळांसाठी महावितरणने रास्ता पेठ कार्यालयात ‘एक खिडकी वीजजोडणी’ सुविधा सुरू केली असून, मंडळांनी सुरक्षिततेचे नियम पाळून या सुविधेचा लाभ घ्यावा.
पुणे : पुणे शहरातील सार्वजनिक गणेश मंडळांना तात्पुरत्या स्वरूपात आणि त्वरित वीजजोडणी देण्यासाठी महावितरणने रास्तापेठ येथील कार्यालयात ‘एक खिडकी सुविधा’ उपलब्ध केली आहे. सर्व सार्वजनिक गणेश मंडळांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पुणे परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे यांनी केले आहे.

