Pune Police : वारजे परिसरात दंगल नियंत्रणाचा सराव, माळवाडी पोलिसांचा पुढाकार; नागरिकांच्या सुरक्षेची खात्री

Ganesh Festival 2025 : गणेशोत्सव, नवरात्र व ईद सणांच्या पार्श्वभूमीवर वारजे उड्डाणपूल परिसरात पोलिसांनी पावसातही दंगल नियंत्रण सराव करत शिस्तबद्धतेचे दर्शन घडवले.
कर्वेनगर : वारजे-माळवाडी पोलिस ठाण्याच्या वतीने वारजे उड्डाणपूल परिसरात दंगल नियंत्रणाचा सराव केला. शहरात आगामी गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, ईदसह इतर सणासुदीच्या काळात नागरिकांची गर्दी होते. अशा परिस्थितीत कोणतीही अप्रिय घटना घडू नये आणि नागरिकांच्या सुरक्षेची खात्री व्हावी, यासाठी हा सराव करण्यात आला.

