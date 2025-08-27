Pune Police : वारजे परिसरात दंगल नियंत्रणाचा सराव, माळवाडी पोलिसांचा पुढाकार; नागरिकांच्या सुरक्षेची खात्री

कर्वेनगर : वारजे-माळवाडी पोलिस ठाण्याच्या वतीने वारजे उड्डाणपूल परिसरात दंगल नियंत्रणाचा सराव केला. शहरात आगामी गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, ईदसह इतर सणासुदीच्या काळात नागरिकांची गर्दी होते. अशा परिस्थितीत कोणतीही अप्रिय घटना घडू नये आणि नागरिकांच्या सुरक्षेची खात्री व्हावी, यासाठी हा सराव करण्यात आला..सरावावेळी पोलिसांनी लाठी ड्रिल, ढालींचा वापर करून बचाव कसा करावा, जमाव पांगवण्यासाठी कोणत्या पद्धतींचा अवलंब करावा, जमाव नियंत्रित करताना कोणते फॉर्मेशन ठेवावे, मोठ्या चौकातून किंवा अरुंद रस्त्यांवरून सुरक्षितपणे कसे पुढे जायचे, रॅली किंवा मिरवणुकीदरम्यान शिस्त कशी राखायची अशा परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचा सराव केला..यामध्ये पोलिसांनी गटागटांत एकत्र येऊन विविध हालचालींचा सराव केला. मोठ्या संख्येने जमलेल्या पोलिस दलाने प्रत्यक्ष परिस्थिती निर्माण करून दाखवली. अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करताना प्रत्येक हालचालींची काटेकोर तपासणी केली. भरपावसात पुलाखाली झालेला हा दक्षता सराव पाहण्यासाठी नागरिकांची उपस्थिती होती. नागरिकांनी पोलिसांच्या तयारीचे कौतुक केले. .अशाप्रकारचे सराव नियमित घेतले गेले तर आपत्तीजन्य परिस्थितीमध्ये पोलिस दल आणखी सक्षम होईल, असेही नागरिकांनी सांगितले. सरावावेळी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वजित काईंगडे, गुन्हे निरीक्षक नीलेश बडाख, साहाय्यक निरीक्षक रणजित मोहिते आदी उपस्थित होते..आत्मविश्वास द्विगुणितया सरावाचा मुख्य उद्देश म्हणजे अनपेक्षित परिस्थितीत पोलिस दल तत्परतेने, शिस्तबद्ध पद्धतीने आणि नागरिकांच्या सुरक्षेस प्राधान्य देत कार्य करू शकेल, हे सुनिश्चित करणे हा होता. यामुळे पोलिस दलाची तयारी आणि मनोबल वाढले असून नागरिकांमध्येही आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.