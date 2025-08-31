पुणे

Pune Traffic : पुणे शहरात गणेशोत्सवात वाहतुकीत मोठा बदल,'हे' १२ रस्ते अवजड वाहतुकीस राहणार बंद

Pune Traffic Update : गणेशोत्सवाच्या शेवटच्या सात दिवसांत शहरातील चार रस्ते सायंकाळी पाचनंतर वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहेत तर १२ रस्त्यांवर जड वाहनांना पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात होणारी कोंडी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व वाहन चालकांची गैरसोय टाळली जावी म्हणून गणेशोत्सवाच्या शेवटच्या सात दिवसांत शहरातील चार रस्ते सायंकाळी पाचनंतर वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहेत तर १२ रस्त्यांवर जड वाहनांना पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

