Ganesh Festival 2025 : हिंदू सण उत्सव साजरे करताना बिभत्सपणा नको; कालिचरण महाराज यांचे जुनी सांगवीत नागरिकांना आवाहन

जुनी सांगवी : हिंदूंच्या सण उत्सवाला धार्मिक आध्यात्मिक अधिष्ठानाबरोबरच वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे. त्यामागे सात्विक डोळस श्रद्धा आहे. आपले सण उत्सव साजरे करताना त्यात धांगडधिंगा व बिभत्सपणा नको असे आवाहन जुनी सांगवी येथे संत प्रवचक कालिचरण महाराज यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले. हिंदवी सोशल वेल्फेअर ट्रस्टच्या गणपती आरतीसाठी मंडळाने त्यांना पाचारण केले होते. हिंदू धर्मीयांनी सण-उत्सव पवित्रतेने आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने साजरे करण्याचे आवाहन केले..कालिचरण महाराज म्हणाले की, हिंदू धर्मात गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दिवाळी, होळी यांसारखे सर्व सण हे भक्ती, संस्कार, समाजात ऐक्य व सौहार्द निर्माण करण्यासाठी असतात. परंतु सध्या काही ठिकाणी सणांच्या निमित्ताने मोठा आवाज करणारे डीजे, अश्लील गाणी, मद्यपान, पार्ट्या, रस्त्यावर नृत्य हे प्रकार हिंदू संस्कृतीला शोभणारे नाहीत आणि त्यातून सणांचा पवित्र हेतू हरवतो.सण हा केवळ करमणुकीसाठी नसून देव-देवतांची भक्ती व कुटुंबातील एकोप्याचा क्षण आहे..Ganesh Festival 2025 : "व्हिटॅमिन म" च्या ऑनलाईन गणेशोत्सव सजावट स्पर्धेला भरघोस प्रतिसाद.लहान मुलांना सणातून चांगले संस्कार व आदर्श जीवनमूल्ये मिळायला हवीत.आजच्या तरुणाईने नुसता दिखावा न करता संस्कारशील व जबाबदार पद्धतीने उत्सव साजरा करणे आवश्यक आहे.आपल्या सणांचे पावित्र्य आणि सांस्कृतिक वारसा जपत पुढच्या पिढीकडे तो पोहोचवावा.सण साजरे करताना आनंद जरूर घ्या, पण मर्यादा पाळा. सणातून संस्कृती, भक्ती, शिस्त आणि आदर्श घडवा. .आपल्या कृतींमुळे हिंदू धर्माची कीर्ती वाढायला हवी,आरतीला उपस्थित भाविकांनी महाराजांच्या विचारांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आणि "सण म्हणजे भक्ती, संस्कार आणि ऐक्य" हा संदेश आत्मसात करण्याचा संकल्प व्यक्त केला..यावेळी गोरक्षक शिवशंकर स्वामी मानद पशु कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र शासन,चंद्ररंग चॅरिटेबल ट्रस्टचे उद्योजक विजय जगताप, सुषमा तनपुरे,संतोष कांबळे,शितल शितोळे, दिलिप तनपुरे मंडळाचे प्रतिनिधी यश तनपुरे आदी उपस्थित होते. .आरतीसाठी दोन हजारांच्या वर भाविक नागरिकांनी सहकुटुंब गर्दी केली होती. फोटो ओळ: जुनी सांगवी: येथे हिंदवी सोशल वेल्फेअर ट्रस्टच्या वतीने आयोजित हिंदू धर्म प्रचारक संत कालिचरण महाराज यांच्या हस्ते गणरायाची आरती करण्यात आली.