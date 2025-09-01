पुणे

Ganesh Festival 2025 : हिंदू सण उत्सव साजरे करताना बिभत्सपणा नको; कालिचरण महाराज यांचे जुनी सांगवीत नागरिकांना आवाहन

Hindu Festivals : जुनी सांगवीतील संतांचे आवाहन, हिंदू सण भक्ती, शिस्त आणि संस्काराने साजरे करा, आवाज आणि असभ्य वर्तन टाळा.
रमेश मोरे
Updated on

जुनी सांगवी : हिंदूंच्या सण उत्सवाला धार्मिक आध्यात्मिक अधिष्ठानाबरोबरच वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे. त्यामागे सात्विक डोळस श्रद्धा आहे. आपले सण उत्सव साजरे करताना त्यात धांगडधिंगा व बिभत्सपणा नको असे आवाहन जुनी सांगवी येथे संत प्रवचक कालिचरण महाराज यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले. हिंदवी सोशल वेल्फेअर ट्रस्टच्या गणपती आरतीसाठी मंडळाने त्यांना पाचारण केले होते. हिंदू धर्मीयांनी सण-उत्सव पवित्रतेने आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने साजरे करण्याचे आवाहन केले.

pune airport
Hindu mythology
Hindu calendar festivals
Kalicharan Maharaj
Cultural values in Hinduism

