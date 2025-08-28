पुणे

Pune News : मद्य विक्री बंदीस उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती; गणेशोत्सवात मध्य भागात चार दिवस मद्य विक्री बंदचे सुधारित आदेश

Ganesh Festival Ban : गणेशोत्सव काळातील मद्यविक्रीवरील १० दिवसांची बंदी न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आता फक्त ४ निवडक दिवशीच मद्यविक्री बंद राहणार आहे.
Liquor Shops Pune
Liquor Shops PuneSakal
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : गणेशोत्सव काळात शहरातील मध्य भागातील मद्य विक्रीची दुकाने दहा दिवस बंद ठेवण्याचा आदेशाला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. स्थगितीनंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सुधारित आदेश दिले. त्यानुसार मध्य भागातील मद्य विक्री दुकाने गणेश चतुर्थी (२७ ऑगस्ट), गौरी आगमन (३१ ऑगस्ट), गौरी विसर्जन (२ सप्टेंबर) आणि विसर्जन सोहळ्याच्या (६ सप्टेंबर) दिवशी बंद राहणार आहेत.

Ganesh Chaturthi 2025
One-stop facility for Ganesh Mandals
Pune liquor sales ban
High Court ruling on liquor sales

