Pune News : पुण्यात गणेशोत्सव काळात मद्यविक्रीस बंदी; कायदा सुव्यवस्थेसाठी निर्णय

Ganesh Festival : गणेशोत्सव काळात पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागात ११ दिवस मद्यविक्री बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले असून, गणेश चतुर्थी व अनंत चतुर्दशीला संपूर्ण जिल्ह्यात मद्यविक्री बंद असेल.
पुणे : शहराच्या मध्यवर्ती भागातील खडक, विश्रामबाग आणि फरासखाना पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत बुधवारपासून (ता. २७) सात सप्टेंबर या गणेशोत्सवाच्या काळात अकरा दिवस संपूर्ण मद्यविक्रीस बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे संपूर्ण जिल्ह्यात गणेश चतुर्थी आणि अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी मद्यविक्री बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत.

