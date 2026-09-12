गणेशोत्सवातील प्रदूषणाबाबत प्रशासनाला नोटीस

पुणे, ता. १२ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ध्वनी व वायुप्रदूषणासह रस्त्यांवरील अतिक्रमण आणि मंडपांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात पुणे पोलिस, पुणे महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) तसेच राज्याचे पोलिस महासंचालक यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. ध्वनिप्रदूषणाविरोधात भूमिका मांडणारे विद्यानंद बापट यांच्या वतीने ॲड. असीम सरोदे व त्यांच्या टीमने नोटीस पाठविली आहे.
राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, पुण्याचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पुणे महापालिका आयुक्त, तसेच ‘एमपीसीबी’च्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना नोटीस देण्यात आली आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात ध्वनी, वायू आणि घनकचरा प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच सार्वजनिक रस्त्यांवरील मंडपांमुळे पादचारी, रुग्णवाहिका आणि अग्निशामक वाहनांना अडथळा निर्माण होणार नाही, यासाठी प्रशासनाने पूर्वतयारी करावी, अशी मागणी नोटिशीत केली आहे. उत्सवादरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी उच्चक्षमतेची ॲम्प्लिफायर यंत्रणा, डीजे आणि लेझर शोच्या वापरावर बंदी अथवा कठोर निर्बंध लागू करावेत, असेदेखील त्यात नमूद आहे
‘कायद्याचे उल्लंघन होता कामा नये’ :
‘धर्म आणि उत्सव यांचे पावित्र्य कायम राहिले पाहिजे; मात्र उत्सवाच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन होता कामा नये,’ अशी भूमिका बापट यांच्या वतीने मांडण्यात आली आहे. सण-उत्सवांच्या काळातही कायद्याची समान अंमलबजावणी झाली पाहिजे. ‘भावना दुखावतील’ या कारणाचा आधार घेत नियमांकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती थांबली पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. कायदेशीर नोटीस मिळाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत संबंधित यंत्रणांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
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