Pune Ganesh Festival Parking : पुण्यात गणपती पाहायला जाताय? आता पार्किंगची चिंता नाही; 'या' २७ ठिकाणी केलीय सोय

Parking spots for devotees in Pune city during Ganesh Festival : शहराच्या मध्यभागात येणाऱ्या भाविकांसाठी २७ ठिकाणी वाहने पार्क करण्याची व्यवस्था वाहतूक पोलिसांकडून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

Parking spots for devotees in Pune city during Ganesh Festival