Ganesh Festival Pune : हडपसर बाजारपेठेत ग्राहकांची गर्दी, गणेशोत्सवाच्या खरेदीसाठी लगबग; परिसरात चैतन्यमय वातावरण

Ganpati Shopping : हडपसर बाजारपेठेत गौरी-गणपतीसाठी मूर्ती व सजावट साहित्य खरेदीस नागरिकांची मोठी गर्दी असून बाजारपेठ सध्या सणाच्या उत्साहात न्हालेली आहे.
हडपसर: गौरी-गणपती उत्सवासाठी हडपसरची बाजारपेठ सध्या सजली आहे. ग्राहकांची गणेशमूर्तींसह सजावट व पूजेचे साहित्य खरेदीसाठी लगबग होत आहे. त्यामुळे परिसरात चैतन्यमय वातावरण निर्माण झाले आहे.

