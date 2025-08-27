Ganesh Festival Pune : हडपसर बाजारपेठेत ग्राहकांची गर्दी, गणेशोत्सवाच्या खरेदीसाठी लगबग; परिसरात चैतन्यमय वातावरण

हडपसर: गौरी-गणपती उत्सवासाठी हडपसरची बाजारपेठ सध्या सजली आहे. ग्राहकांची गणेशमूर्तींसह सजावट व पूजेचे साहित्य खरेदीसाठी लगबग होत आहे. त्यामुळे परिसरात चैतन्यमय वातावरण निर्माण झाले आहे..गौरी-गणपतीच्या मूर्ती विक्रीसाठी महापालिकेने विक्रेत्यांना येथील उड्डाणपुलाखाली व भोसले गार्डन परिसरातील बनकर मैदानात स्टॉलची जागा उपलब्ध करून दिली आहे. दोन्ही ठिकाणी मिळून सुमारे पन्नासच्या वर मूर्ती विक्रीचे स्टॉल लागले आहेत. याशिवाय पारंपरिक कुंभार व्यावसायिकांचे व काही होतकरू तरुणांचे स्टॉल ठिकठिकाणी लागले आहेत. या सर्व स्टॉलवर खरेदीसाठी नागरिकांची झुंबड उडालेली आहे. अनेक नागरिकांनी आपापल्या पसंतीच्या गणेशमूर्ती अगोदरच नोंद करून ठेवलेल्या आहेत..‘‘ग्राहकांना बाजारपेठेत अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. त्यामुळे आम्हा विक्रेत्यांना अधिकाधिक चांगले उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे असते. आज या बाजारपेठेत गणपती विक्रीची व सजावटीच्या साहित्याची केंद्रे आहेत. सर्व ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात त्याच पद्धतीचे उत्पादन आहे. मात्र, तरीही ग्राहक वेगवेगळ्या स्टॉलवर जाऊन आपल्या आवडीच्या वस्तू शोधत राहतात. त्यांची आवड लक्षात घेऊन दरवर्षी नावीन्यपूर्ण वस्तू ग्राहकांसाठी उपलब्ध कराव्या लागतात. .ग्राहक चोखंदळ असल्याने त्यांची फसवणूक होणार नाही, याची काळजी आम्हाला घ्यावी लागते. त्यामुळेच आम्हाला अशा हंगामी व्यवसायातून वर्षाचे उत्पन्न मिळू शकते. पुणे, मुंबई शहरात नावाजलेल्या व मानाच्या गणपती मूर्तींना, तसेच वस्त्र परिधान केलेल्या सजावटीच्या मूर्तींना मोठी मागणी असल्याचे मूर्ती विक्रेते शेखर कामठे, गणेश तुपे, राहुल तुपे व सजावट वस्तू विक्रेते राजेंद्र तुपे यांनी सांगितले.’’.‘हडपसर ही पारंपरिक बाजारपेठ आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही येथे आठवडे बाजारासह विविध सण उत्सवाच्या खरेदीसाठी येत आहोत. काळानुरूप या बाजारात मोठा बदल झालेला आहे, तरीही त्याचे आकर्षण आहे. एकाच ठिकाणी आवडीनिवडी जोपासता येतात. त्यामुळे आजही येथे खरेदीसाठी आम्ही प्राधान्य देत आहे,’ अशी भावना ग्राहक राहुल शिंदे, रमाकांत शेवाळे, गणेश झांबरे, धनंजय औताडे, तेजश्री आव्हाळे, गणेश घुले, प्रियांका चव्हाण, महादेव धर्मे, जयवंत उंद्रे आदींनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.