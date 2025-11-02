Ganesh Kale Murder Case: काळे हत्येचा धागा आंदेकर टोळीपर्यंत? आरोपींची नावे अन् ‘कनेक्शन’ समोर... मोठी अपडेट

पुण्यात पुन्हा एकदा गँगवॉरने डोके वर काढले असून, कोंढवा परिसरात गणेश काळे यांची गोळ्या झाडून आणि धारदार शस्त्राने वार करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. प्राथमिक तपासात ही हत्या गँगवॉरमधूनच झाल्याची माहिती मिळत आहे. दुपारी साडेतीन ते चारच्या सुमारास दोन दुचाकीवरून आलेल्या चार आरोपींनी हा हल्ला केला. गणेश काळे याच्यावर चार गोळ्या झाडण्यात आल्या, त्यापैकी तीन लागल्या, तर हल्लेखोरांनी शस्त्रानेही त्याच्यावर वार केले. संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली..चारही आरोपींना अटककोंढवा पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत या प्रकरणातील चारही आरोपींना अटक केली. गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. हत्येच्या ठिकाणाजवळ आरोपींनी गाडी सोडून पळ काढला. प्राथमिक माहितीनुसार, हत्येचे कारण गँगवॉरमध्येच दडले असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. आरोपी एकाच गाडीवर बोपदेव घाटाकडे पळाले होते..Ganesh Kale News: पूर्वनियोजित कट, बदला, आंदेकर टोळीतील दत्ता काळेच्या भावासोबत काय घडलं? | Sakal News.पेट्रोल पंपावरील सीसीटीव्ही फुटेजही जप्तपुणे गुन्हे शाखेने चार संशयितांना ताब्यात घेतले असून, पेट्रोल पंपावरील सीसीटीव्ही फुटेजही जप्त केले आहे. तपास युद्धपातळीवर सुरू असून, आरोपींची ओळख पटवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. चारही आरोपी आंदेकर टोळीशी संबंधित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यातील दोघे अल्पवयीन आहेत..आरोपी खेड शिवारातून ताब्यातअटक करण्यात आलेले आरोपी खेड शिवारातून ताब्यात घेण्यात आले. साताऱ्याच्या दिशेने पळून जात असताना खेड-शिवापूर परिसरात त्यांना गजाआड करण्यात यश आले. अटक आरोपींची नावे अमन शेख आणि अरबाज पटेल अशी आहेत..आंदेकर टोळीचे सक्रिय सदस्यपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे चारही जण आंदेकर टोळीचे सक्रिय सदस्य आहेत. प्राथमिक तपासात टोळीतील जुनी वैरता हत्येमागील मुख्य कारण असल्याचे निष्पन्न होत आहे. पुण्यातील गुन्हेगारी विश्वात हिंसाचाराच्या घटना वाढत आहेत. गेल्या काही महिन्यांत अशा गँगवॉरमुळे अनेक जीव गेले आहेत..Ganesh Kale Murder: गणेश काळेला मारेकऱ्यांनी का निवडलं? मोठं कारण उघडकीस; टोळीयुद्धाला आणखी पेट?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.