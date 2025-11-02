पुणे

Ganesh Kale Murder: गणेश काळेला मारेकऱ्यांनी का निवडलं? मोठं कारण उघडकीस; टोळीयुद्धाला आणखी पेट?

Ganesh Kale Murder in Pune | पुण्यात कोंढव्यातील हत्याकांडाने गुन्हेगारी विश्वात पुन्हा एकदा संघर्षाची ठिणगी पेटली आहे. मारेकऱ्यांनी गणेश काळेला का निवडलं, याची माहिती समोर आली आहे.
Sandip Kapde
पुणे शहरातील गुन्हेगारी विश्वात पुन्हा एकदा टोळीयुद्धाची ठिणगी पडली आहे. कोंढव्यातील खडी मशीन चौकात शनिवारी (ता. १) दुपारी भररस्त्यात दुचाकीस्वार हल्लेखोरांनी एका तरुणावर पिस्तुलातून सलग गोळ्या झाडून आणि कोयत्याने वार करून निर्घृण खून केला. हा तरुण माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपीचा मोठा भाऊ असून, तो सोमनाथ गायकवाड टोळीचा सक्रिय सदस्य होता.

