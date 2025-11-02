Ganesh Kale Murder: गणेश काळेला मारेकऱ्यांनी का निवडलं? मोठं कारण उघडकीस; टोळीयुद्धाला आणखी पेट?

पुणे शहरातील गुन्हेगारी विश्वात पुन्हा एकदा टोळीयुद्धाची ठिणगी पडली आहे. कोंढव्यातील खडी मशीन चौकात शनिवारी (ता. १) दुपारी भररस्त्यात दुचाकीस्वार हल्लेखोरांनी एका तरुणावर पिस्तुलातून सलग गोळ्या झाडून आणि कोयत्याने वार करून निर्घृण खून केला. हा तरुण माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपीचा मोठा भाऊ असून, तो सोमनाथ गायकवाड टोळीचा सक्रिय सदस्य होता..गणेश किसन काळे (वय ३२, रा. येवलेवाडी) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. गणेश हा आंदेकर खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी समीर किसन काळे (वय २६, रा. येवलेवाडी) याचा थोरला भाऊ आहे. समीरने आंदेकर खूनासाठी पिस्तूल पुरविल्याच्या आरोपाखाली सध्या कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. आंदेकर खून प्रकरणातील हत्यार पुरवठादार म्हणून समीरचा बदला घेण्याच्या हेतूने गणेशची हत्या केल्याची प्राथमिक शक्यता वर्तवली जात आहे. समीर हा सोमनाथ गायकवाड टोळीचा विश्वासू सदस्य मानला जातो..रिक्षाचालक गणेशवर चार गोळ्यागणेश हा व्यवसायाने रिक्षाचालक होता. शनिवारी दुपारी तो कोंढव्यातून बाहेर पडला असता, खडी मशीन चौकाजवळ दुचाकीवर आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी त्याला थांबवले. त्यांनी पिस्तुलातून सलग चार राऊंड फायर केले, त्यानंतर कोयत्याने वार करून गणेशला जागीच ठार मारले. गोळ्या लागताच तो रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. घटनेची माहिती मिळताच परिमंडळ-५ चे पोलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे, कोंढवा ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कुमार घाडगे यांच्यासह पथक घटनास्थळी दाखल झाले. गणेशला तात्काळ रुग्णालयात हलविले, परंतु उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला..Ganesh Kale News: मोटारसायकलवरून आले अन् धडाधड.. पोलिसांनी दिली मोठी माहिती | Wanraj Andekar | Sakal News.हल्लेखोर दुचाकी सोडून पसारहल्ल्यानंतर आरोपींनी वापरलेली एक दुचाकी घटनास्थळी सोडून दिली आणि दुसऱ्या दुचाकीवरून पसार झाले. पोलिसांनी ही दुचाकी जप्त करून मालकाचा शोध सुरू केला आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असून, हल्लेखोरांचा पाठलाग करण्यासाठी १० विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत..पोलीस काय म्हणाले?“दोन्ही आरोपी एकाच दुचाकीवर पसार झाले. त्यांच्या दिशेचा आणि परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेजचा तपास सुरू आहे. गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी १० पथके कार्यरत आहेत,” अशी माहिती पोलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे यांनी दिली. गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या काही तासांत पोलिसांनी तपासाला गती दिली असून, लवकरच आरोपी जाळ्यात येण्याची शक्यता आहे..Ganesh Kale News: पूर्वनियोजित कट, बदला, आंदेकर टोळीतील दत्ता काळेच्या भावासोबत काय घडलं? | Sakal News.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.