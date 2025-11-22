पुणे

Success Story : मेंढपाळ कुटुंबातील गणेश करगळ वयाच्या १९ व्या वर्षी भारतीय सैन्य दलात निवड; थोरांदळे गावाचा अभिमान!

Youth Achievement : थोरांदळे (आंबेगाव) येथील गणेश करगळ, १९ वर्षांचा युवक, भारतीय सैन्य दलात निवड झाला. मेहनत, जिद्द व कुटुंबाच्या पाठिंब्यामुळे गावात अभिमानाची लाट.
Young Shepherd Achieves Dream Ganesh Kargal Joins Indian Army

नवनाथ भेके निरगुडसर
निरगुडसर : आमच्या खानदानात कुणी शिकलं नाही मी स्वतः अंगठे बहादुर आहे पण मुलाने मेंढ्या सांभाळत अभ्यास केला आणि आमचा कुटुंबातील अंगठे बहादुर हा शब्द पुसून टाकला आणि सर्वांचे स्वप्न सत्यात उतरवायची जिद्द गणेशने ठेऊन आज सत्यात उतरवल्याचा खूप आनंद होत असल्याची भावना वडील मारुती विष्णू करगळ थोरांदळे(ता.आंबेगाव) यांनी सकाळाशी बोलताना व्यक्त केली.गणेश मारुती करगळ वयाच्या १९ व्या वर्षी भारतीय सैन्य दलात निवड झाल्याबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे.

