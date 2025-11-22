Success Story : मेंढपाळ कुटुंबातील गणेश करगळ वयाच्या १९ व्या वर्षी भारतीय सैन्य दलात निवड; थोरांदळे गावाचा अभिमान!

निरगुडसर : आमच्या खानदानात कुणी शिकलं नाही मी स्वतः अंगठे बहादुर आहे पण मुलाने मेंढ्या सांभाळत अभ्यास केला आणि आमचा कुटुंबातील अंगठे बहादुर हा शब्द पुसून टाकला आणि सर्वांचे स्वप्न सत्यात उतरवायची जिद्द गणेशने ठेऊन आज सत्यात उतरवल्याचा खूप आनंद होत असल्याची भावना वडील मारुती विष्णू करगळ थोरांदळे(ता.आंबेगाव) यांनी सकाळाशी बोलताना व्यक्त केली.गणेश मारुती करगळ वयाच्या १९ व्या वर्षी भारतीय सैन्य दलात निवड झाल्याबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे. .करगळ कुटुंब हे मुख्यतः पारनेर तालुक्यातील गाजीपूर गावचे, गेल्या ३० वर्षांपासून थोरांदळे(ता.आंबेगाव) येथील डोंगरमळा येथे शेळ्या मेंढ्या सह वास्तव्यास आहे.गणेश करगळ याचे आजोबा विष्णु करगळ हे सुरुवातीला थोरांदळे गावात शेळया मेंढ्या घेऊन प्रथम आले त्यानंतर वडिलांचा जन्म आणि विवाह देखील याच भागात झाला.गणेशचा पण याच पालावर जन्म झाला,गणेशचे मामा आबाजी तुकाराम झिटे हे मुंबईत पोलिस मध्ये कॉन्स्टेबल आहेत,यातून गणेशला प्रेरणा मिळाली आणि सर्व कुटुंबाचे स्वप्न की गणेशला खाकी वर्दीत पहायचे.गणेशचे प्राथमिक शिक्षण सहावीपर्यंत गावाला पारनेर तालुक्यात गाजीपूर येथे झाले त्यानंतर नववीपर्यंत वाई (सातारा) येथे झाले..Success Story: मूकबधिर ताहीरला नवी दृष्टी; जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांची डोळ्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया.मग पुन्हा थोरांदळे येथे आल्यानंतर दहावीचे शिक्षण घोडेगाव येथे झाले.त्यापुढे अकरावीपासून पालावर राहून अकरावी ते एस वाय पर्यंत शिक्षणं हे पूर्ण शेळया मेंढ्या वळूनच झाले,यावेळी बिबट्याची भीती असल्याने वडील पहाटे चार वाजता गणेशला मंचरला सरावासाठी सोडत होते.अशातच पोलिस होण्याच स्वप्न होत हे सत्यात उतरायचं होत,मंचर येथे अकॅडमीमध्ये प्रवेश करून रात्रीचा दिवस केला आणि गणेश करगळ याची भारतीय सैन्य दलात निवड झाली,याचा आनंद आई वडीलांना गगनात मावत नाही.त्यांचा दुसरा छोटा मुलगा महेश देखील मंचर येथे अण्णासाहेब आवटे कॉलेजमध्ये अकरावी वर्गात शिक्षण घेत आहे.गणेशने यश संपादन केल्यानंतर त्याचा पालावर कुटुंब,मित्र परिवार यांच्या उपस्थितीत सत्कार करण्यात आला,त्यानंतर त्याची गावातून मिरवणूक काढण्यात येणार आहे..गणेश करगळ म्हणाले आई वडिलांचे स्वप्न सत्यात उतरू शकलो याचा मला खूप आनंद होत आहे.आई वडिलांचे कष्ट आणि माझी जिद्द यामुळेच हे स्वप्न साकार झाले आहे,तसेच सर्व मित्र परिवाराचे सहकार्य लाभल्याने हा आजचा दिवस पाहत आहे,यानंतर ट्रेनिंग साठी जावे लागणार आहे.आई वडिलांचे स्वप्न हे व्यर्थ जाऊ देणार नाही,देशाच्या सेवेसाठी पुन्हा दिवस रात्र एक करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.