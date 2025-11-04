Ganesh Naik : १५०० बिबट वनतारामध्ये स्थलांतरित व १००० पिंजरे खरेदीसाठी १० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्याचा निर्णय

मंचर : एक हजार पिंजरे खरेदीसाठी १० कोटी रुपये निधी तातडीने मंजूर केला असून अन्य तातडीच्या उपाय योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मानव व बिबट संघर्ष टाळण्यास मदत होईल.” अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली. मुंबई-मंत्रालय येथे मंगळवारी (ता.४) बिबट–मानव वाढलेल्या संघर्षावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्याचे माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. यावेळी वनविभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास राव, पुणे विभाग वनसंरक्षक आशिष ठाकरे, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, जुन्नर वनविभागाचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. .वळसे पाटील यांनी म्हणाले, “गेल्या काही वर्षांत बिबट्यांच्या हल्ल्यांमध्ये ५३ नागरिकांचा मृत्यू, १४५ नागरिक गंभीर जखमी व २६ हजार ९७९ पशुधनांचा बळी गेला आहे. हा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. नुकसानभरपाई म्हणून आतापर्यंत २६ कोटी ७२ लाख ५६ हजार ७०३ रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.” माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनीही उत्तर पुणे जिल्ह्यातील वाढत्या बिबट समस्यांमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. बिबट्याच्या दहशतीमुळे शाळांमधील पट संख्येवर व शेतातील कामावर मोठा परिणाम झाला आहे. येथील परिस्थिती लक्षात घेऊन तातडीच्या उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले..Environment Minister Pankaja Munde: नुकसानग्रस्तांना भरीव मदत देणार: पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे; राज्य व केंद्र शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी.बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय :• बिबटे पकडण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित अलर्ट सिस्टिम व सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्याचा निर्णय.• पकडलेले बिबटे पुन्हा परिसरात सोडले जाणार नाहीत. थेट वनतारा येथे स्थलांतरित केले जातील.• बिबट्यांची नसबंदी करण्याबाबत राज्य शासनाचा प्रस्ताव केंद्राकडे. यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार.• विदर्भातील वाघ-मानव संघर्ष रोखण्यासाठी वापरलेल्या उपाययोजना आता खेड, आंबेगाव, जुन्नर व शिरूर येथे राबविण्यात येणार.• श्यामाप्रसाद मुखर्जी सौर कुंपण योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय.• वनखात्यातील क्षेत्रीय अधिकार्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे सौर कुंपण, दिवे, वाहने, टॉर्च, एआय सिस्टिम या सर्व साधनांसाठी निधी मंगळवारी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश.• ‘स्पेशल लेपर्ड फोर्स’ स्थापन करण्याचा निर्णय.• बिबट अनुसूची (१) मधून काढून अनुसूची (२) मध्ये आणण्यासाठी केंद्र शासनाकडे विनंती.• बिबट प्रवण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना दिवसा विजपुरवठा देण्याचा निर्णय पूर्वीप्रमाणे लागू राहणार..बुधवारी पुण्यात बैठक :या सर्व निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी वनमंत्री गणेश नाईक हे बुधवारी (ता.१२) दुपारी तीन वाजता विधान भवन, पुणे येथे लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेणार आहेत.“बिबट्याकडून होणाऱ्या वाढत्या हल्ल्यांच्या प्रश्नाबाबत दिलीप वळसे पाटील सतत माझ्या संपर्कात आहेत. हा परिसर बिबटमुक्त होण्यासाठी वनविभागाकडून याभागात आवश्यक ती कामे युद्धपातळीवर केली जातील. हा परिसर भयमुक्त करण्यासाठी प्रशासन जनते बरोबर आहे.”- गणेश नाईक, वनमंत्री, महाराष्ट्र राज्य..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.