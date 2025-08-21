पुणे

Ganesh Visarjan 2025 : कर्वेनगर, वारजे विसर्जन घाटांची दुरवस्था; गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची तातडीने दखल आवश्यक

Karvenagar Ghats : कर्वेनगर आणि वारजे विसर्जन घाटांची अवस्था अत्यंत धोकादायक असून, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने दुरुस्ती व सुरक्षेच्या उपाययोजनांची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
Updated on

कर्वेनगर : काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला सार्वजनिक गणेशोत्सवाची तयारी शहरासह उपनगरांमध्ये सुरू आहे. याचाच एक भाग असलेल्या कर्वेनगर व वारजे भागांतील विसर्जन घाटांची अवस्था अतिशय दयनीय झाली आहे. परिसरातील पायऱ्या मोडकळीस आल्या असून फरशी उखडलेली आहे. रेलिंग तुटले आहेत. परिसराची साफसफाई होत नसल्याने पायऱ्यांवर कचरा साचलेला आहे. तसेच, हौदाच्या कडेला गवत उगवले आहे. याबाबत प्रशासन मात्र गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.

