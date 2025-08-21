Ganesh Visarjan 2025 : कर्वेनगर, वारजे विसर्जन घाटांची दुरवस्था; गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची तातडीने दखल आवश्यक

कर्वेनगर : काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला सार्वजनिक गणेशोत्सवाची तयारी शहरासह उपनगरांमध्ये सुरू आहे. याचाच एक भाग असलेल्या कर्वेनगर व वारजे भागांतील विसर्जन घाटांची अवस्था अतिशय दयनीय झाली आहे. परिसरातील पायऱ्या मोडकळीस आल्या असून फरशी उखडलेली आहे. रेलिंग तुटले आहेत. परिसराची साफसफाई होत नसल्याने पायऱ्यांवर कचरा साचलेला आहे. तसेच, हौदाच्या कडेला गवत उगवले आहे. याबाबत प्रशासन मात्र गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे..विसर्जन घाटाकडे जाण्यासाठी लावलेले दिशादर्शक फलक पडले असल्याने नागरिकांची दिशाभूल होत आहे. बहुतांश ठिकाणी प्रकाशयोजना बंद अवस्थेत आहे. घाट परिसरात फरशीवर शेवाळ असल्याने पाय अपघाताची शक्यता आहे..कर्वेनगर भागात साधारण दोन ते तीन हजार गणेश मंडळे असून घरगुती गणेश स्थापन करणाऱ्या नागरिकांची संख्याही लक्षणीय आहे. त्यामुळे विसर्जनकाळात नागरिकांची गैरसोय, चेंगराचेंगरीसारख्या घटना टाळण्यासाठी योग्य उपाययोजना करून पोलिस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. कर्वेनगर व वारजे विसर्जन घाटांची सध्याची अवस्था धोकादायक आणि गैरसोयीची आहे. सीसीटिव्ही उपलब्ध नाही. मात्र ठोस नियोजन, विभागीय समन्वय आणि नागरिकांच्या सहकार्याने याच घाटांना सुरक्षित व सुबक बनवणे शक्य होणार आहे..प्रमुख विसर्जन घाट : कर्वेनगर स्मशानभूमी, वारजे स्मशानभूमी, एरंडवणे येथील विसर्जन घाट.दुरवस्थेची कारणे : देखभालीचा अभाव, स्वच्छता न झाल्याने परिसरात कचरा, आरोग्य व स्थापत्य विभागांत समन्वयाचा अभाव, अपुरी यंत्रणा, उघड्या नाल्यामुळे सर्वत्र दुर्गंधी.विसर्जन हौदाच्या कडेला गवत वाढले असून, कचरा उचलला गेला नाही. पायऱ्या पावसामुळे ओलसर असून शेवाळ तयार झाले आहे. तसेच तुटक्या रेलिंगमुळे वृद्धांना उतरण अवघड होतं. इतरही अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करावीत.- प्राची दुधाणे, गृहिणी.आमच्याकडून विसर्जन घाटाची स्वच्छता पूर्ण झाली आहे. विद्युत व्यवस्थेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. विसर्जन हौदाजवळील गवत व कचरा स्वच्छ करण्याचे काम आरोग्य विभागाचे असून इतर परिसर आरोग्य विभाग लवकर स्वच्छ करणार आहे.- सुमीत चौगुले, कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.