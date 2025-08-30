Ganesh Visarjan 2025 : वारजे-कर्वेनगर विसर्जन घाटावरील तयारी पूर्ण; साफसफाई, सुरक्षा व्यवस्थेसह बचाव पथक तैनात

कर्वेनगर : पुणे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वारजे-कर्वेनगर परिसरातील विसर्जन घाटावरील तयारीची पाहणी केली. विसर्जनादरम्यान गणेशभक्तांना मूर्ती विसर्जन करताना तसेच निर्माल्य विघटीकरण करताना समस्या येणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. मनपा व्यवस्था तैनात करण्यात आल्या असून सर्व घाटांवर सीसीटीव्ही दर्शनी भागात बसविण्यात आले आहेत..सर्व विसर्जन स्थळांवर स्वच्छतेचे काटेकोर पालन करण्यात आले असून. महापालिका अधिकाऱ्यांनी स्वच्छता, सुरक्षाव्यवस्था, पाण्याची पातळी, लाईट्स, पथदिवे, स्वयंसेवक व बचाव पथकांच्या तैनातीबाबत पाहणी केली. विसर्जन घाटाजवळ स्थानिक पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला असून महिला बिटमार्शल उपस्थित राहणार आहे. .यावेळी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त (झोन क्र. ३) विजयकुमार थोरात, सहायक आयुक्त दीपक राऊत, चिंतामणी दळवी आदी अधिकाऱ्यांनी भेट दिली..विसर्जन घाटाची मुख्य ठिकाणेएस.एम. जोशी पूलराजाराम पूलडि.पी. रस्ताकर्वेनगर मनपा शाळाकर्वेनगर स्मशानभूमीवारजे सेवारस्तावारजे अतूलनगरशिवणे गाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.