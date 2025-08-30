पुणे

Ganesh Visarjan 2025 : वारजे-कर्वेनगर विसर्जन घाटावरील तयारी पूर्ण; साफसफाई, सुरक्षा व्यवस्थेसह बचाव पथक तैनात

Pune PMC Updates : वारजे-कर्वेनगर परिसरातील विसर्जन घाटांवर गणेशभक्तांसाठी सुविधा, सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या दृष्टिकोनातून PMC कडून संपूर्ण तयारी करण्यात आली आहे.
Ganesh Visarjan 2025
Ganesh Visarjan 2025 Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कर्वेनगर : पुणे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वारजे-कर्वेनगर परिसरातील विसर्जन घाटावरील तयारीची पाहणी केली. विसर्जनादरम्यान गणेशभक्तांना मूर्ती विसर्जन करताना तसेच निर्माल्य विघटीकरण करताना समस्या येणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. मनपा व्यवस्था तैनात करण्यात आल्या असून सर्व घाटांवर सीसीटीव्ही दर्शनी भागात बसविण्यात आले आहेत.

