पुणे : गेल्या पंधरा वर्षांपासून गणेशोत्सव आणि कलावंत ढोल-ताशा पथकाचे अतूट नाते निर्माण झाले आहे. मात्र, यंदा विसर्जन मिरवणूक टिळक रस्त्यावरून शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी सहा ते नऊच्या दरम्यान ध्वनिवर्धकाच्या भयानक धुमाकुळीत एक इंचही पुढे न सरकल्याने कलावंतांनी वादन न करण्याचा निर्णय घेतला..कलावंत पथकाची स्थापना २०१४ मध्ये झाली. तेव्हापासून हे पथक विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होऊन ढोल-ताशांचे वादन करते. पुण्यातही मानाच्या गणपतींसमोर वादन करण्याची संधी यापूर्वी या पथकाला मिळाली होती. यंदा कलावंत पथकाला मार्केट यार्ड गणेश मंडळाने वादनासाठी आमंत्रित केले होते. त्यासाठी सिलाई चौकात सायंकाळी सहा वाजता वादन ठेवले होते. मात्र, टिळक रस्त्यावरील विसर्जन मिरवणूक ध्वनिवर्धकाच्या धुमाकुळीत एक इंचही पुढे न सरकल्याने, अखेर रात्री नऊ वाजता गणेश कला क्रीडा मंच येथे थांबलेल्या कलावंतांनी गजर करून, ध्वजवंदन करून वादनास निरोप देण्याचा निर्णय घेतला..Ganesh Visarjan 2025 : मिरवणुकीच्या विलंबाने कलावंतांना निराशा; टिळक रस्त्यावर गर्दीमुळे वादन रद्द.याबाबत सौरभ गोखले म्हणाले की, ध्वनिवर्धकांपुढे (साउंड सिस्टीम) अनेक जण विक्षिप्तपणे नाचत होते. त्यातच ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावून रस्ते बंद केले होते. परिणामी, गर्दीत वाढ झाली. ध्वनिवर्धक लावलेल्या काही मंडळांचा हट्टीपणा आणि अरेरावी केल्याने टिळक रस्त्यावर चार ते पाच तास मिरवणूक एकाच जागी जणू अडवूनच ठेवली होती. त्यामुळे पारंपरिक वाद्य वादन पाहण्यासाठी आलेल्या चाहत्यांचा मोठ्या प्रमाणात हिरमोड झाला..यंदा टिळक रस्त्यावरील विसर्जन मिरवणूक एक इंचही पुढे न सरकल्याने आम्ही वादन न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आम्हा सर्वांना उत्सुकतेने पाहावयास आलेल्या पुणेकरांचा हिरमोड झाला, याची खंत वाटत आहे. प्रशासनाने योग्य त्या पद्धतीने मिरवणूक पुढे कशी जाईल आणि सर्वांना समान संधी कशी मिळेल, याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सर्व पारंपरिक वाद्यपथकांनी यासाठी एकत्रित भूमिका घेण्याची गरज आहे.- सौरभ गोखले, अभिनेता.पथकातील सहभागी कलाकारअभिनेता सौरभ गोखले सिद्धार्थ जाधवतेजस बर्वे अभिनेत्री श्रुती मराठे अनुजा साठे पूर्वा शिंदे प्राजक्ता गायकवाडअभिज्ञा भावे.