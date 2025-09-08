पुणे

Ganesh Visarjan 2025 : मिरवणुकीच्या विलंबाने कलावंतांना निराशा; टिळक रस्त्यावर गर्दीमुळे वादन रद्द

Kalavant Dhol Tasha Pathak : ध्वनिवर्धकांच्या अतिरेकामुळे ‘कलावंत’ ढोल-ताशा पथकाने विसर्जन मिरवणुकीत वादन न करण्याचा निर्णय घेतला; परंपरेचा अपमान झाल्याची भावना व्यक्त.
पुणे : गेल्या पंधरा वर्षांपासून गणेशोत्सव आणि कलावंत ढोल-ताशा पथकाचे अतूट नाते निर्माण झाले आहे. मात्र, यंदा विसर्जन मिरवणूक टिळक रस्त्यावरून शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी सहा ते नऊच्या दरम्यान ध्वनिवर्धकाच्या भयानक धुमाकुळीत एक इंचही पुढे न सरकल्याने कलावंतांनी वादन न करण्याचा निर्णय घेतला.

