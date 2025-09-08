पुणे

Ganesh Visarjan 2025 : पिंपळे सौदागरमध्ये गणेश विसर्जनात हरविलेले लहानगे पोलिसांच्या मदतीने सुरक्षित

Pune Police : गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील गोंधळात हरवलेल्या दोन लहान मुलांना पोलिसांनी संवेदनशीलतेने हाताळत सुरक्षितपणे आईच्या कुशीत परत पोहोचवले.  
Ganesh Visarjan 2025

Ganesh Visarjan 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपळे सौदागर : पिंपळे सौदागर परिसरात गणेश विसर्जन मिरवणुकीत दोन लहान मुले कुटुंबापासून दुरावली. पण, त्यांना त्यांच्या सुरक्षित हक्काच्या कुशीत परत पोहोचवायला संवेदनशील पोलिस अधिकारी माणुसकीचे देवदूत ठरले.

Loading content, please wait...
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation
Pimpri Chinchwad Corporation
pimpri traffic police
pimpri chinchwad crime news
punjab police
Ganesh Chaturthi 2025
Ganpati Visarjan 2025
lost children safety

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com