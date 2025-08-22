Pune Ganpati Visarjan : अखेर विसर्जन मिरवणुकीचा वाद मिटला; सकाळी साडेनऊ वाजता सुरू होणार मिरवणूक

पुणे - गणेश विसर्जन मिरवणुकीबाबत निर्माण झालेला वाद अखेर मिटला. मिरवणूक आता सकाळी एक तास अगोदर म्हणजे साडेनऊ वाजता सुरू करून यंदाही परंपरेनुसार आणि दरवर्षीच्या क्रमाने काढण्यात येणार आहे. सर्व मंडळांकडून एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पुढाकार घेत या प्रश्नावर तोडगा काढला..यंदा काही मंडळांनी नियोजित वेळेआधीच विसर्जन मिरवणुकीत सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नवीन वाद निर्माण झाला होता. याबाबत पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी लोकप्रतिनिधी, सर्व मंडळांशी चर्चा करून २५ ऑगस्टपर्यंत तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते.दरम्यान, केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ आणि आमदार हेमंत रासने यांनी मानाच्या मंडळांसह सर्व मंडळांची एकत्रित बैठक घेतली. यावेळी सर्व मंडळांनी सामंजस्याची भूमिका घेत मिरवणुकीबाबत निर्णय घेतला..या संदर्भात मोहोळ म्हणाले, ‘पुण्याच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या परंपरेची चर्चा जगभरात होत असते. देशभरातून हा उत्सव पाहण्यास भाविक मोठ्या संख्येने येतात. अशावेळी नवीन विषय समोर येणे हे पुण्याच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या हिताचे नव्हते. याबाबत सर्व मंडळांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करत सामोपचाराने निर्णय घेण्यास यश आले आहे.’पुण्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे हा एक परिवार आहे. प्रत्येकाची मते वेगवेगळी असू शकतात. मात्र, हा विषय चर्चेतून सोडवला जाऊ शकतो, यावर माझा विश्वास होता. सामंजस्याची भूमिका घेणाऱ्या सर्व गणेशोत्सव मंडळांचे अभिनंदन.- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री..बैठकीत झालेले निर्णय -- मिरवणूक परंपरेनुसार आणि दरवर्षीच्या क्रमानेच निघणार- सकाळी ९.३० वाजता मिरवणुकीस प्रारंभ होणार- कोणतेही मंडळ स्थिर वादन करणार नाही- मिरवणूक वेळेत संपविण्याची जबाबदारी सर्वच मंडळांवर- दोन मंडळातील अंतर कमी करण्यासाठी प्रयत्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.