पुणे

Pune Traffic : उड्डाणपुलांच्या उद्‍घाटनाला मुहूर्त कधी? नेत्यांना मिळेना वेळ; सिंहगड रस्ता, गणेशखिंड मार्गावर कोंडीची समस्या कायम

PMC Updates - Ganeshkhind Flyover Delay : सिंहगड व गणेशखिंड रस्त्यावरील उड्डाणपूल पूर्ण झाले असले तरी उद्घाटनासाठी मंत्र्यांची वेळ मिळत नसल्याने नागरिकांना अजूनही वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे.
Pune Traffic
Pune TrafficSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेच्या सिंहगड रस्त्यावरील आणि ‘पीएमआरडीए’ने बांधलेल्या गणेशखिंड रस्त्यावरील उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाले असले, तरी अद्याप उद्‍घाटनासाठी वेळ मिळाला नसल्याने हे पूल वाहतुकीसाठी खुले कधी होणार, असा प्रश्‍न कायम आहे, पण यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना रोज वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे.

Loading content, please wait...
rain
Monsoon
flyover
rainy session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com