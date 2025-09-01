पुणे

गणेशोत्सवात CPR प्रशिक्षणाची जोड; पुण्यातील गृहनिर्माण सोसायटीचा अनोखा उपक्रम, तब्बल 400 हून अधिक रहिवाशांचा सहभाग

Ganeshotsav Celebration with a Health Awareness Twist in Pune : भारताला सीपीआर साक्षरतेची गरज; डॉक्टर किन्होलकर यांचा संदेश
Updated on

पुणे : सिंहगड रोडवरील गार्डियन सिटीस्केप्स सोसायटीने यंदा गणेशोत्सव (Pune Ganeshotsav) साजरा करण्यासोबतच आरोग्य जागरूकतेची जोड दिली आहे. सांस्कृतिक समितीच्या पुढाकाराने रविवारी सोसायटीमध्ये सीपीआर (कार्डिओपल्मोनरी रिसुसिटेशन) जागरूकता आणि प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला रहिवाशांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून जवळपास ४०० हून अधिक रहिवासी, त्यात तरुणांचाही मोठा सहभाग होता.

