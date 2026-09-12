पुणे

Ganeshotsav : मंगलमय सोहळ्याची आतुरता! प्रतिष्ठापनेसाठी सोमवारी दुपारी १.५१ वाजेपर्यंत मुहूर्त

गणेशोत्सवाच्या चैतन्यमयी सोहळ्याला सोमवारपासून (ता. १४) सुरुवात होत आहे. यंदाचा गणेशोत्सव १२ दिवसांचा आहे.
Ganesh Sthapana Muhurat Till 1:51 PM This Monday

Ganesh Sthapana Muhurat Till 1:51 PM This Monday

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गणेशोत्सवाच्या चैतन्यमयी सोहळ्याला सोमवारपासून (ता. १४) सुरुवात होत आहे. यंदाचा गणेशोत्सव १२ दिवसांचा असून, सोमवारी दुपारी १ वाजून ५१ मिनिटांपर्यंत गणरायाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी मुहूर्त आहे, अशी माहिती दाते पंचांगकर्ते मोहन दाते यांनी दिली.

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