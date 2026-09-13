Pune Traffic: गणेशोत्सवासाठी गावाकडे जाणाऱ्यांची गर्दी; वारजे परिसरात ७ तास वाहतूक कोंडी, सेवा रस्ताही फुल्ल

वारजे : गणेशोत्सवासाठी गावाकडे जाणाऱ्या वाहनांची संख्या शनिवारी अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने वारजे परिसरात तब्बल सात तास वाहतूक कोंडी झाली. सकाळी सात वाजल्यापासून दुपारी दोनपर्यंत नवले पूल ते चांदणी चौक या दरम्यान महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाल्यानंतर अनेक वाहनचालकांनी सेवा रस्त्याचा पर्याय स्वीकारल्याने सेवा रस्ताही वाहनांनी भरून गेला. त्यामुळे वारजे परिसरातील अंतर्गत वाहतूक व्यवस्थेवरही मोठा ताण आला..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.येत्या सोमवारी गणेशोत्सव असल्याने कोकणासह सांगली, सातारा, कोल्हापूर तसेच राज्यातील विविध भागांत जाण्यासाठी पुण्यातून मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सकाळपासूनच वाहनांनी प्रवास सुरू केला. त्यामुळे पुणे-बंगळुरू महामार्गावर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. माई मंगेशकर रुग्णालयासमोरील उड्डाणपूल, वारजे येथील मुख्य उड्डाणपूल आणि पुढे नवले पूल या मार्गावर वाहनांची मोठी गर्दी झाली..महामार्गावर वाहतूक कोंडी वाढत गेल्याने अनेक वाहनचालकांनी डुक्कर खिंड परिसरातून कात्रजच्या दिशेने जाणाऱ्या सेवा रस्त्यावर वाहने वळवली. त्यामुळे आधीच मर्यादित असलेल्या सेवा रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा लागल्या. सेवा रस्त्यावर खासगी वाहने, प्रवासी वाहने तसेच मालवाहू वाहने मोठ्या संख्येने अडकून पडल्याचे चित्र दिसत होते. काही ठिकाणी दुचाकीस्वारांना वाहनांच्या मधून मार्ग काढणेही कठीण झाले होते..या वाहतूक कोंडीचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य नागरिकांसोबतच अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना बसला. रुग्णवाहिकांनाही कोंडीतून मार्ग काढताना अडचणींचा सामना करावा लागला. महामार्गासह सेवा रस्त्यावरही वाहनांची गती अत्यंत संथ झाल्याने काही अंतर पार करण्यासाठी नागरिकांना बराच वेळ लागत होता..वारजे वाहतूक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी विविध ठिकाणी प्रयत्न केले. मात्र, वाहनांची संख्या प्रचंड असल्याने त्याचा अपेक्षित परिणाम तातडीने दिसून आला नाही. दुपारी दोननंतर वाहनांची संख्या काही प्रमाणात कमी झाल्यानंतर वाहतूक हळूहळू सुरळीत होऊ लागली..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.‘‘गणेशोत्सवासाठी गावाकडे जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या दरवर्षी मोठी असते. त्यामुळे अशा गर्दीच्या दिवसांत महामार्ग आणि सेवा रस्त्यांसाठी स्वतंत्र वाहतूक नियोजन करणे गरजेचे आहे. आज सकाळपासून अनेक तास आम्ही वाहतूक कोंडीत अडकलो. सणाच्या काळात नागरिकांचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी प्रशासनाने आगाऊ नियोजन करावे.-आलम पठाण, स्थानिक नागरिक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.