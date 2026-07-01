पुणे

Pune Crime: खडकीत टोळक्याचा हैदोस! मैत्रिणीशी झालेल्या वादातून तरुणीसह आई आणि चुलतभावावर जीवघेणा हल्ला; १० जणांवर गुन्हा

Sharp weapon attack in Pune Khadki area: मैत्रिणीशी झालेल्या वादातून टोळक्याचा खडकीत धुमाकूळ; तरुणी, तिची आई व चुलतभावावर तीक्ष्ण शस्त्राने जीवघेणा हल्ला, गंभीर जखमी
Pune Crime: Ten Booked After Brutal Assault on Woman and Her Family in Khadki

Pune Crime: Ten Booked After Brutal Assault on Woman and Her Family in Khadki

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : मैत्रिणीशी झालेल्या वादाचा राग मनात धरून एका टोळक्याने तरुणीसह तिची आई आणि चुलतभावावर तीक्ष्ण शस्त्राने जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना खडकीतील महादेववाडीत घडली.

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