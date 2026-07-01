Pune Crime: खडकीत टोळक्याचा हैदोस! मैत्रिणीशी झालेल्या वादातून तरुणीसह आई आणि चुलतभावावर जीवघेणा हल्ला; १० जणांवर गुन्हा

पुणे : मैत्रिणीशी झालेल्या वादाचा राग मनात धरून एका टोळक्याने तरुणीसह तिची आई आणि चुलतभावावर तीक्ष्ण शस्त्राने जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना खडकीतील महादेववाडीत घडली. .या प्रकरणी खडकी पोलिसांनी अनिकेत चांदणे, सागर चांदणे, आकाश चांदणे, यश गोपनारायण, सलमान शेख, नकुल गायकवाड, राहुल विघ्नेश्वर, कुबेर लखन, राज उर्फ बाब्या सोनार आणि अनिकेत पठारे या दहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी (वय ५१, रा. खडकी) यांची मुलगी आणि आरोपी चांदणे हे एकमेकांच्या ओळखीचे आहेत. .त्यांच्यात झालेल्या वादामुळे २९ जून रोजी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास आरोपींनी तरुणीच्या घरासमोर येऊन दहशत माजविली. टोळक्याने तरुणीला व तिच्या आईला बेदम मारहाण केली, तर तरुणीच्या चुलतभावाच्या डोक्यात तीक्ष्ण शस्त्राने वार करून गंभीर जखमी केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.