पुणे

Kondhwa Gun Firing : आयुष कोमकरच्या खुनाचा बदला? सहा गोळ्या झाडून कोंढव्यात गणेश काळेचा मर्डर

Andekar Gang Ganesh Kale Murder : कोंढवा परिसरात शनिवारी दुपारी झालेल्या गोळीबारात एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. प्राथमिक तपासात हा खून टोळीयुद्धातून झाल्याची शक्यता पोलिसांनी केली व्यक्त.
ganesh kale murder andekar gangwar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - कोंढवा परिसरात शनिवारी दुपारी झालेल्या गोळीबारात एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. प्राथमिक तपासात हा खून टोळीयुद्धातून झाल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. मृत तरुणाचे नाव गणेश काळे असे असून, तो कोंढवा परिसरात राहणारा आहे.

police
crime
death
Youth
Kondhwa
Andekar gang
Vanraj Andekar revenge killings
Ayush Komkar
Bandu Andekar

